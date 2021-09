OL : Jérome Boateng veut apporter son expérience

Non prolongé par le Bayern Munich, Jérôme Boateng (33 ans) avait, cet été, le choix de sa destination pour rebondir et le défenseur international allemand (76 sélections, 1 but) a finalement décidé de poser ses valises du côté de l'Olympique Lyonnais. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, le natif de Berlin va donc découvrir un nouveau championnat. Fort d'une expérience incontestable, Boateng pourra ainsi apporter de précieux conseils au sein du vestiaire lyonnais et c'est d'ailleurs bien dans cette optique que le champion du monde 2014 s'apprête à rencontrer ses nouveaux coéquipiers.

«Je ne veux pas entrer dans le vestiaire et dire : 'Hey les gars, c'est moi le patron'. Je me vois comme un lien entre le groupe et l'entraîneur. J'aimerais aussi aider les jeunes pour qu'on suive ensemble le même chemin», a ainsi révélé le principal intéressé dans un entretien accordé à SPORT1. Séduit par le projet des Gones, Boateng a signé jusqu'en juin 2023 avec le club rhodanien. Blessé durant de longs mois, reste à savoir quand il pourra effectuer ses grands débuts sous le maillot lyonnais.