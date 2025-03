EdF : Kylian Mbappé sera en conférence de presse avec Deschamps

Les sélections nationales sont de retour avec cette trêve internationale. Et à la veille du quart de finale aller de la Ligue des Nations entre la Croatie et la France, on se demandait qui allait accompagner Didier Deschamps en conférence de presse ce mercredi à 17h.

Eh bien la FFF a confirmé que ce sera bien le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid s’est exprimé hier soir au JT de 20h de TF1, mais il sera donc à nouveau face aux médias pour son grand retour en sélection.