Maroc : l’incroyable anecdote de Yassine Bounou face à l’Espagne

Lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc a réalisé l’exploit d’atteindre les demi-finales de la compétition. Pour arriver jusque là, les Lions de l’Atlas ont notamment éliminé l’Espagne lors d’une séance de tirs au but devenu iconique. Le gardien marocain Yassine Bounou a, en effet, arrêté tous les tirs au but dans cette séance. Dans un documentaire revenant sur le parcours du Maroc diffusé à la télévision marocaine, l’actuel gardien de Séville a livré une drôle d’anecdote.

«Avant la séance de tirs au but, j’ai échangé avec Unai Simon, le gardien de l’Espagne. Il avait un papier avec les informations sur nos tireurs dans la main. Il me dit, "je vais mettre le papier dans les cages, ne le touche pas s’il te plaît". Je lui dis "je ne vais pas le toucher, mais cache le bien (rires)". Quand Abdelhamid Sabiri s’approche pour tirer le premier penalty, je lui dis de changer de côté, car le gardien a l’information sur son papier. Sabiri m’écoute et tire à l’opposé ». Un conseil payant puisque Sabiri a bien inscrit le premier but en prenant à contre-pied le portier espagnol. Et la suite est désormais connue.

