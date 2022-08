Le message fort d'Erik ten Hag sur l'avenir de CR7

Présent ce vendredi en conférence de presse, Erik ten Hag s'est une nouvelle fois exprimé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, au centre de toutes les attentions ces dernières semaines. Désireux de quitter Manchester United, une saison seulement après son retour à Old Trafford, le Portugais peine pourtant à trouver un nouveau club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Symbole de cette difficulté à rebondir, le quintuple Ballon d'Or a récemment essuyé un nouveau refus du Borussia Dortmund si l'on en croit les dernières informations de Bild.

Interrogé à ce sujet, le technicien batave des Red Devils a, malgré tout, assuré qu'il comptait plus que jamais sur l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin. Et ce malgré des débuts catastrophiques en Premier League. «Je répète la même chose - Cristiano est dans nos plans. C’est ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l’attention. C’était la performance de l’équipe et l’attitude de l’ensemble de l’équipe, y compris Ronaldo», a ainsi déclaré Ten Hag devant les journalistes. En attendant de connaître le sort final du Lusitanien, la formation mancunienne tentera de décrocher son premier succès en championnat lors de la réception de Liverpool, lundi prochain à 21 heures.