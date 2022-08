La réponse cash du Borussia Dortmund à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C'est LE feuilleton du mercato. Cet été, Cristiano Ronaldo est au coeur d'une longue saga. Celle-ci a débuté le 4 juillet dernier lorsque le Times a annoncé que la star portugaise souhaitait quitter Manchester United seulement une année après son retour par la grande porte. Depuis, de nombreuses informations sont parues au sujet du joueur qui veut jouer la Ligue des Champions cette saison. Lassé voire même agacé, CR7 a fini par sortir du silence cette semaine sur ses réseaux sociaux.

Le Portugais va lâcher ses vérités

« Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J’ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n’ont eu bon qu’à cinq reprises sur les cent informations qu’ils ont données, donc imaginez comment ça se passe », a-t-il déclaré. D'ici là, l'ancien joueur du Real Madrid pourra ajouter d'autres notes à son carnet car son cas fait encore et toujours couler beaucoup d'encre.

Cette semaine, on a ainsi appris qu'Erik ten Hag, consterné par son attitude, et Manchester United ont enfin accepté l'idée de le laisser partir cet été. Mais le club anglais, qui pense que le joueur de 37 ans fait tout pour obtenir une résiliation de contrat pour signer plus facilement ailleurs, attend que son agent, Jorge Mendes, lui apporte une offre sérieuse. Ce qui ne serait pas le cas à en croire la presse anglaise.

Le BVB dit non à CR7

Pourtant, des clubs ont encore été liés au Portugais cette semaine. Comme expliqué sur notre site, le Sporting CP rêve toujours de le faire revenir et travaille en ce sens. Hier, CBS Sports a indiqué que le joueur veut rejoindre le Borussia Dortmund où il pourrait jouer la C1 et avoir une place de choix après le départ d'Erling Haaland et l'absence longue durée de Sébastien Haller, qui souffre d'une tumeur testiculaire.

Une information confirmée par Bild dans la foulée. Mais le média allemand a fait un point par la suite sur la position du BVB au sujet de CR7. Et elle est plutôt claire. Dortmund n'en veut pas du tout assure Bild. Financièrement, l'opération est impossible puisque le footballeur de 37 ans touche 29 millions d'euros nets par an à Manchester United. Une somme que le Borussia ne peut pas lui offrir puisque le joueur le mieux payé de l'équipe, à savoir Marco Reus, touche 12 millions d'euros par an. Sportivement, bien que le Portugais soit une machine, le BVB veut faire plus de place à Youssoufa Moukoko (17 ans) et a déjà recruté Anthony Modeste (34 ans) pour compenser la perte de Sébastien Haller. Un nouveau camouflet pour CR7, que le Borussia trouvé également trop vieux.