PSG : le CUP va faire son retour au Parc des Princes

Dans un communiqué publié ce mercredi sur ses réseaux sociaux, le Collectif Ultras Paris a annoncé plusieurs changements après discussions avec le Paris Saint-Germain. En effet, le groupe de supporters du club de la capitale a notamment dévoilé que la bande Hetcher fera son retour sur le maillot de la saison 2024-2025 - design qui sera d’ailleurs pérennisé, en plus d’une amélioration de la plateforme de revente des billets pour le Parc des Princes. Un retour dans l’antre francilien pour célébrer le 11e titre parisien est également à prévoir, puisque le CUP va reprendre ses activités dès ce mercredi soir pour supporter l’équipe première de handball, engagée en Ligue des Champions.

«Suite aux réunions de ces derniers jours entre les leaders du CUP et le club, des décisions ont été prises pour le Paris Saint-Germain et l’ensemble des supporters parisiens. Nous sommes en mesure de confirmer que le maillot Hechter sera de retour pour la saison 24/25, et son retour de manière pérenne est dans les tuyaux, nous continuerons d’y travailler. Second point, les modifications de la plateforme Ticket Place pour le Virage Auteuil permettront de pérenniser une tribune populaire, accessible aux fans parisiens. Nous en détaillerons bientôt les modalités. Forts de ces avancées, nous souhaitons que tous les amoureux du PSG puissent se réjouir du titre historique qui se profile pour notre club. En conséquence, nous reprenons nos activités dès ce soir, pour le match de handball très important entre notre club et Kiel. Allez Paris.»

