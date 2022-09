JT Foot Mercato : le Real Madrid prépare l'avenir

La suite après cette publicité

Le mercato stratosphérique que prépare le Real

Un cycle touche à sa fin au Real Madrid. Pour préparer l'avenir, les Madrilènes visent du très lourd ! À la recherche du remplaçant de Karim Benzema, les Merengues n’ont pas renoncé aux pistes Erling Haaland et Kylian Mbappé. Selon El Chiringuito, Florentino Pérez a annoncé aux socios que la porte n’était pas fermée pour les deux cracks. En tous cas, l'argent ne sera pas un problème puisque AS affirme que le Real dispose d’une enveloppe de 425 millions d’euros pour le prochain marché estival. Autre cible prioritaire, le joueur de Dortmund Jude Bellingham. Pour El Chiringuito l’Anglais a fait de son arrivée dans la capitale espagnole une priorité. Les Madrilènes souhaitent aussi s’attacher les services du jeune Brésilien Endrick. Mais selon Globoesporte, Palmeiras ne souhaite pas lâcher sa pépite à un club espagnol. En effet, la loi impose une taxe de 15% sur le montant brut du transfert en cas de transaction entre des clubs espagnols et brésiliens. Il reste deux ans au Real pour trouver une solution, puisque Endrick, âgé de 16 ans, doit attendre deux ans et sa majorité pour quitter le pays.

Les révélations sur le transfert de Ronaldo

L'été de Cristiano Ronaldo a été rythmé par des rumeurs l'envoyant un peu partout sur le globe. Certains médias ont évoqué des offres émanant d'Arabie Saoudite. Un véritable pont d'or estimé à 250 ou 300 millions d'euros par saison. Mais le joueur de Manchester United aurait refusé, préférant continuer sa carrière en Europe. Mais la réalité serait légèrement différente à en croire le président d’Al-Hilal : «Oui, nous avons négocié avec Ronaldo. Le problème ne réside pas dans l'argent ou le principe, Al-Hilal est capable de faire venir les stars du monde entier, mais c'est la décision du Centre d'arbitrage sportif qui nous a empêché d'enregistrer les joueurs. Nous n'avons pas cessé de négocier avec les joueurs malgré la décision d'interdiction, mais nous retardons l'entrée dans la phase finale des négociations jusqu'à ce que l'interdiction soit levée» a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube.

Les officiels du jour

À 32 ans, l'Anglais Fabian Delph, qui a vu son contrat expirer cet été avec Everton, a annoncé sa retraite. John Obi Mikel a fait de même, affirmant sur son compte Instagram ce mardi qu'il raccrochait les crampons à l’âge de 35 ans. Jérémy Morel, lui, court toujours mais dit adieu au monde professionnel puisqu'il rejoint l'US Montagnarde en National 3 et passe en parallèle ses diplômes d'entraîneur.