Chelsea : Frank Lampard résigné après la défaite à Wolverhampton

Pas encore d’effet Frank Lampard. Parachuté à la tête de Chelsea cette semaine après le renvoi de Graham Potter, le technicien anglais a connu une défaite pour son premier match depuis son retour. Battus à Wolverhampton ce samedi (1-0), lors de la 30e journée de Premier League, les Blues ont enchaîné un quatrième match sans victoire, et restent englués à la 11e position. Interrogé après la rencontre, Frank Lampard s’est montré fataliste.

«J’ai trouvé que la performance en première mi-temps était à peu près à 70 % des capacités de l’équipe. C’était suffisant pour que le match soit équilibré et ils ont lancé une fusée venue de nulle part (le but de Matheus Nunes, ndlr). En seconde période, il y a eu plus d’énergie, plus d’occasions et plus de monde dans la surface, a confié le technicien anglais au micro de la BBC. Nous travaillons ici depuis un ou deux jours et il s’agit de comprendre ce qui se passe et l’état d’esprit de l’équipe. Il y a eu beaucoup de changements et ce n’est pas une excuse, mais les choses doivent s’améliorer et je pense que cette performance l’a bien résumé. Il faut s’habituer à gagner et en faire une habitude.» Une nouvelle défaite qui ne présage rien de bon pour Chelsea, à quatre jours de son quart de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid.

