Chelsea rappelle Frank Lampard sur le banc de touche !

C’est le grand n’importe quoi à Chelsea. Graham Potter viré après seulement sept mois de règne, le club londonien se cherchait un nouvel entraîneur. Sans surprise, un défilé de noms ronflants s’est produit du côté de Stamford Bridge. Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Antonio Conte, etc… Tous les coaches libres ont été cités.

Cependant, alors que Nagelsmann et Enrique faisaient figure de favoris, devant un Mourinho qui est chaud pour revenir d’après nos informations, la presse anglaise a lâché une bombe. Les Blues seraient enclins à rapatrier… Frank Lampard ! Arrivé sur le banc de touche de son club de coeur en 2019, l’ancien milieu de terrain avait été viré en janvier 2021 et remplacé par Thomas Tuchel, qui avait fini par remporter la Ligue des Champions cinq mois plus tard.

Lampard l’intérimaire

Eh bien aussi étonnant que cela puisse paraître, cette information s’est confirmée. Mais attention. Lampard ne fait son retour au Bridge que pour quelques mois. « Le Chelsea FC a annoncé que Frank Lampard a été nommé manager jusqu’à la fin de la saison. Cette décision marque un retour à Stamford Bridge pour Frank qui a connu une illustre carrière de joueur avec les Blues, remportant la Premier League à trois reprises et l’UEFA Champions League à Munich. Il a dirigé le club pendant 84 matchs, notamment en nous guidant vers une finale de FA Cup », détaille le communiqué.

Deux ans après son départ, Lampard aura donc du pain sur la planche. En Premier League, Chelsea végète en milieu de tableau (11e place de Premier League), une anomalie pour un club ayant dépensé plus de 600 M€ pour se renforcer cette saison. L’objectif sera donc d’essayer d’accrocher une qualification européenne. Enfin, il aura surtout le quart de finale face au Real Madrid à gérer. Ce qui sera une petite revanche pour lui qui avait été privé du dessert en 2021.