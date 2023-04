Premier League : Lampard manque son retour avec Chelsea, Tottenham s’offre Brighton, Newcastle s’en sort à Brentford

La suite après cette publicité

Les Blues vont encore devoir patienter pour voir l’effet Lampard faire des miracles. Pour le nouveau retour de Frank Lampard sur le banc de Chelsea, le club londonien s’est incliné d’une courte tête sur la pelouse de Wolverhampton (0-1), ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de Premier League. Pour cette affiche entre deux formations qui restaient sur 3 rencontres sans succès en championnat, le légendaire milieu anglais, privé de Kanté, optait pour un 4-3-3, alignant notamment Koulibaly, Fofana, Gallagher ou encore Sterling.

Lampard a encore beaucoup de travail

Surpris par une sublime volée de Nunes (32e), Chelsea a globalement dominé les débats à Molineux, sans toutefois jamais parvenir à ne serait-ce que recoller au score. Les Blues ont tout donné, notamment après la pause, où ils ont multiplié les opportunités. En vain. Les rentrées de Mudryk ou encore d’Aubameyang, qui n’avait plus foulé une pelouse depuis le 26 février dernier, n’auront rien changé. Les Wolves de Julen Lopetegui s’offrent un succès de prestige et prennent surtout 4 points d’avance sur Everton, premier relégable. Les problèmes de Chelsea, bien ancré dans le ventre mou (11e), persistent.

Kane sauve encore Tottenham

Pour le deuxième match de Tottenham sans Antonio Conte, les Spurs ont eux retrouvé le chemin de la victoire face à une belle équipe de Brighton (2-1). Son a claqué sa spéciale, un magnifique enroulé lointain du pied droit, pour célébrer son 100e but en Premier League (260 matchs) et donner l’avantage aux siens. Mais Dunk a logiquement égalisé d’une tête rageuse sur corner avant la pause (34e). Et alors que les deux équipes se dirigeaient vers un partage des points, Kane est sorti de sa boîte pour offrir un précieux succès aux siens dans la course à la Ligue des Champions (79e). Tottenham (5e) repousse Brighton (7e) à 7 points.

Newcastle répond à United, Aston Villa en embuscade

Cette victoire est d’autant plus la bienvenue que Newcastle a fait le boulot en faisant chuter une valeureuse formation de Brentford (2-1), au Gtech Community Stadium. Après le premier penalty manqué par Toney dans sa carrière, puis un but… sur penalty du buteur anglais, Alexander Isak a offert la victoire aux Magpies, qui remontent sur le podium grâce à une meilleure différence de buts que Manchester United.

Juste derrière Tottenham, le Aston Villa d’Unai Emery a confirmé sa très belle forme du moment en enchaînant une 4e victoire de rang en championnat, avec notamment un but de l’ancien Lyonnais Traoré, rentré en jeu à la place de Bailey, blessé, face à Nottingham Forest (2-0) à Villa Park. Les Villans (6es, 47 points), invaincus depuis le 18 février, restent en course pour l’Europe.

Succès précieux de West Ham à Fulham, les Cherries enfoncent Leicester

Dans la lutte pour le maintien, à noter la victoire surprise de West Ham sur la pelouse de Fulham (1-0). Si les Hammers remontent en 13e position, ils n’ont que trois points d’avance sur la zone rouge, preuve que la bataille dans le bas du tableau promet d’être terrible jusqu’au bout. Même son de cloche pour Bournemouth (15e), qui a enfoncé Leicester au King Power Stadium (1-0), reléguant les Foxes (19es) à trois unités.

Les résultats des matchs de 16 heures en Premier League

Wolverhampton 1-0 Chelsea : Nunes (32e)

Leicester 0-1 Bournemouth : Billing (40e)

Brentford 1-2 Newcastle : Toney (45e+1, sp) / Raya (54e, csc), Isak (61e)

Fulham 0-1 West Ham : Reed (23e, csc)

Tottenham 2-1 Brighton : Son (10e), Kane (79e) / Dunk (34e)

Aston Villa 2-0 Nottingham Forest : Traoré (48e), Watkins (90e+5)