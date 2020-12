La réaction à chaud de André Villas-Boas après le succès à Nîmes

Vainqueurs 2-0 de Nîmes au stade des Costières en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, les Phocéens enregistrent un cinquième succès de rang en championnat et grimpent provisoirement à la deuxième place. Une victoire qui arrive trois jours après un match remporté face à l'Olympiakós en Ligue des champions et qui inquiétait le staff marseillais au niveau de la récupération, comme l'a évoqué André Villas-Boas au sortir de la partie au micro de Telefoot La Chaîne : «j’avais un peu peur de jouer ce match un vendredi. On a parlé avec les joueurs pour savoir comment ils étaient physiquement. Ils avaient de bonnes sensations, sauf Flo (Thauvin, ndlr) que l’on a reposé. C’est une très grosse victoire pour nous, très importante,» a-t-il d'abord confié.

Le tacticien Portugais s'est ensuite félicité du retour en forme de deux de ses éléments offensifs : «c’est important pour Darío (Benedetto, buteur ce soir), pour sa confiance. Il monte en puissance, je pense. Pour Payet aussi (élu homme du match par notre rédaction). Il sait que l’on a besoin de lui et il retrouve l’importance dans le jeu qu’il a eu l’année dernière pour nous. Et quand on ajoute la confiance et la forme de Darío, de Thauvin, de Payet, l’équipe commence à monter en puissance.» Suffisant pour titiller Paris ?