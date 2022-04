Manchester United : la colère de David de Gea après la défaite à Everton

La saison du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United était déjà compliqué, mais elle ne semble pas s'arranger. Battu ce samedi par Everton (1-0), alors que les Toffees n'avaient gagné que deux matchs de championnat en 2022 et restaient sur 9 buts encaissés lors de leurs trois derniers matchs. L'ancien joueur du club et désormais consultant, Gary Neville, tweetait : «United est une blague. Bravo à Everton. Il a également dû être difficile pour Frank Lampard d'entendre Sean Dyche dire ce qu'il a dit, alors bravo à lui. Quelques réactions.»

Même son de cloche du côté du gardien espagnol, David de Gea, qui ne croit visiblement plus à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine : «c'est une honte de notre part, nous devrions gagner ce match. Nous ne marquons pas, mais nous ne nous créons pas d'occasions de marquer. Nous ne sommes pas assez bons, c'est sûr. Ce sera difficile d'être dans le top 4. Ils ont joué mercredi et ils étaient fatigués, mais ils avaient plus d'envie que nous, ce n'est pas acceptable.» Les Red Devils sont 7e.