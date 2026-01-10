Barça : Joan Laporta lâche une bombe sur le Real Madrid avant le Clasico

En marge de la cérémonie institutionnelle organisée par la Fédération espagnole avant la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dimanche (20 heures), Joan Laporta n’a pas mâché ses mots. Interrogé en Arabie saoudite, le président blaugrana a reconnu une situation extrêmement tendue entre les deux géants du football espagnol, évoquant une rivalité désormais aggravée par des différends profonds.

«Les relations avec le Real Madrid sont mauvaises, elles sont rompues, plusieurs sujets nous ont éloignés. Si nous étions déjà des rivaux acharnés et éternels, nous sommes dorénavant dans une situation qui rend les relations mauvaises. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas de respect, qu’il faille rester civilisé, mais les relations sont totalement rompues. Tout est réversible dans le football, comme dans la vie, mais cela dépend de la volonté des parties», a-t-il lâché devant les médias. De quoi lancer le choc entre les deux géants espagnols…