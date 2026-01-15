Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Luis Enrique ne s’affole pas sur le mercato

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp

Le PSG va-t-il recruter lors de ce mercato hivernal ? Le sujet prête à débat entre les supporters du club francilien, certains réclamant du sang frais pour donner un coup de fouet à l’équipe en deuxième partie de saison. L’arrivée de Kvaratskhelia en janvier 2025 avait eu un impact décisif dans la suite de la saison. Mais le PSG ne semble pas particulièrement pressé, à écouter son entraîneur Luis Enrique.

La suite après cette publicité

« Bien sûr, on est ouvert mais pas à cause de la dernière défaite (contre le PFC en Coupe de France, ndlr) mais parce qu’on est toujours ouvert. On est prêt pour une possibilité mais sans aucune précipitation », a expliqué le coach parisien en conférence de presse à la veille de la réception du LOSC en Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier