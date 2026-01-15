PSG : Luis Enrique ne s’affole pas sur le mercato

Le PSG va-t-il recruter lors de ce mercato hivernal ? Le sujet prête à débat entre les supporters du club francilien, certains réclamant du sang frais pour donner un coup de fouet à l’équipe en deuxième partie de saison. L’arrivée de Kvaratskhelia en janvier 2025 avait eu un impact décisif dans la suite de la saison. Mais le PSG ne semble pas particulièrement pressé, à écouter son entraîneur Luis Enrique.

La suite après cette publicité

« Bien sûr, on est ouvert mais pas à cause de la dernière défaite (contre le PFC en Coupe de France, ndlr) mais parce qu’on est toujours ouvert. On est prêt pour une possibilité mais sans aucune précipitation », a expliqué le coach parisien en conférence de presse à la veille de la réception du LOSC en Ligue 1.