CAN 2025 : le Maroc fait appel des sanctions

L’affaire de la finale de la CAN 2025 est encore loin d’être terminée. Suite aux incidents survenus pendant et après la rencontre remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0), la commission de discipline de la CAF a prononcé plusieurs sanctions à l’encontre des deux pays. Mais cet après-midi, la fédération marocaine annonce qu’elle va faire appel.

La suite après cette publicité

« Communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football : après avoir examiné les décisions rendues par la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football, qu’elle a récemment reçues, concernant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant l’équipe nationale marocaine à son homologue sénégalaise le dimanche 18 janvier 2016 – matchs marqués par le retrait des joueurs et du staff sénégalais, l’envahissement du terrain par leurs supporters et les troubles et émeutes qui s’en sont suivis –, et considérant que les sanctions prononcées par la Commission de Discipline sont disproportionnées au regard de la gravité des faits, comme souligné dans la correspondance officielle adressée par le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football au Président de la Confédération Africaine de Football, et fidèle à son engagement de faire respecter tous les droits garantis par la loi, la Fédération Royale Marocaine de Football a décidé de faire appel de ces décisions », peut-on lire dans le communiqué publié par la FRMF.