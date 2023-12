OM : l’Arabie saoudite s’arrache Azzedine Ounahi

Il y a un an tout pile, l’OM réalisait un très joli coup. Brillant avec le Maroc au Mondial 2022, Azzedine Ounahi quittait Angers pour rejoindre Marseille. Pablo Longoria qui avait attendu la fin du mercato hivernal pour passer à l’action, récupérait le milieu de 23 ans contre moins de 10 millions d’euros. Une belle affaire économique mais aussi sportive en mettant la main sur un milieu de terrain élégant capable de faire de grosses différences dans l’entrejeu. Et s’il a débuté timidement sous Igor Tudor, sa fin de saison a été plombée par une blessure au doigt de pied.

Avec Marcelino, l’international marocain (21 sélections, 3 buts) a été placé à gauche, dans un poste qu’il ne maîtrisait pas spécialement et cela lui a joué des tours. Car les supporters, qui étaient plutôt cléments avec lui jusque-là, ont commencé à s’impatienter. Depuis l’arrivée de Gattuso, Ounahi alterne le bon et le moins bon sans être vraiment impactant dans son équipe. S’il va de mieux en mieux, surtout quand il est positionné plus haut sur le terrain, le Marocain manque encore de régularité. Cette saison, il a ainsi joué 17 matches (2 buts) pour 13 titularisations.

Al-Shabab et Al-Ittihad sont intéressés

Devant ce niveau de performance, l’OM semble beaucoup moins fermé à l’idée d’un départ cet hiver. Pablo Longoria sait qu’Ounahi a toujours une belle cote sur le marché des transferts et pourrait ainsi rapporter un beau chèque. Le joueur de 23 ans jouera d’ailleurs la CAN avec le Maroc dans quelques semaines. Et selon nos informations, plusieurs clubs veulent profiter de la situation pour récupérer le Marocain. Notamment du côté du Moyen-Orient.

Dans ce sens, quatre clubs saoudiens ont montré un intérêt. Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Shabab et Al-Ahli sont sur le dossier tout comme le club qatari d’Al-Duhail. Actuellement, Al-Shabab et Al-Ittihad semblent être les deux clubs les plus intéressés par Azzedine Ounahi. Reste maintenant à passer à l’action pour ces deux clubs et à convaincre l’OM et le joueur qui sera concentré sur sa sélection dans les prochaines semaines…