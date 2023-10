Bayern, Real Madrid : le prix d’Alphonso Davies est connu

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid cherche - depuis plusieurs années - à renforcer ses couloirs. À droite, le nom de Reece James était fut un temps, souvent mentionné. Mais c’est surtout à gauche que le temps presse avec un Ferland Mendy trop peu présent. Pisté par les Merengues, Alphonso Davies semble être la cible prioritaire du club espagnol cet été, au poste de latéral gauche.

La suite après cette publicité

Et pour cause, le Canadien est en fin de contrat en 2025 avec le Bayern Munich. À seulement 22 ans, Alphonso Davies possède déjà une grande expérience, en Ligue des Champions notamment. À ce sujet, BILD révèle que le Real Madrid devra débourser pas moins de 50 millions d’euros pour s’offrir le piston bavarois. Une somme considérable, mais qui vaut sûrement le coup pour un joueur qui serait pas contre un départ et qui peut encore progresser. La Casa Blanca est prévenu, le Bayern ne se laissera pas faire sur le dossier.