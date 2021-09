Brésil-Argentine : les Argentins sont fous de rage !

« Ça fait quatre jours qu’on est là. Vous auriez pu venir dès le premier jour, mais non… On est ici depuis trois jours et vous avez attendu que le match commence ? Pourquoi vous n’avez-vous pas prévenu plus tôt ?», lançait Messi après le choc. « Pourquoi vous n’êtes pas venus les chercher à l’hôtel ? La Conmebol nous a dit qu'on pouvait jouer. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas »*, s'indignait de son côté Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin. Deux réactions sur la pelouse de l'Arena Corinthians qui ont été suivies par d'autres au pays dans la nuit. Souvent très véhémentes.

« Ici, on ne peut parler d’aucun mensonge parce qu’il existe une législation sanitaire en vertu de laquelle tous les tournois sud-américains sont joués. Les autorités sanitaires de chaque pays ont approuvé un protocole que nous respectons au maximum. Ce qui a été vécu aujourd’hui est regrettable pour le football, c’est une très mauvaise image. Quatre personnes sont entrées pour interrompre le match et CONMEBOL a demandé aux joueurs d’aller au vestiaire », a par exemple lancé Claudio Tapia, le président de l'AFA, la fédération argentine.

La presse est outrée

« Brésil, champion du monde du scandale. A la vue du monde entier, un agent brésilien est entré sur la pelouse au bout de 5 minutes de jeu et l'arbitre a suspendu le Clasico. Avec des raisons absurdes et fallacieuses, ils voulaient empêcher que les Argentins de la Premier League jouent », résume le journal Olé sur sa une. « Une dispute sanitaire a transformé le clasico Brésil-Argentine en scandale mondial », s'indigne de son côté l'autre gros journal Clarin.

Sur les réseaux sociaux, ils ont aussi été nombreux à prendre la parole, à l'image du Kun Aguero. « Un commentaire sur ce qui se passe ? Le mien c'est : niaaaaaaaaaa », a écrit le buteur argentin, avec des emoji illustrant bien ce qu'il pense de l'affaire. L'ancien international argentin Juan Pablo Sorin a lui aussi évoqué « une honte mondiale » sur son compte Twitter. Et nul doute qu'une fois le continent américain réveillé, les réactions se poursuivront..