PSG : Thierry Henry tacle violemment l'identité du club

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain ne s'en sort pas. Humiliés en terres madrilènes au début du mois de mars et éliminés de la Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino accusent le coup et ont vécu une nouvelle débâcle lors de la 29ème journée de Ligue 1. Lourdement défait à Monaco (0-3) ce dimanche, le PSG garde, certes, la tête du championnat mais s'enfonce dans une profonde crise. Interrogé à l'issue de la rencontre, Thierry Henry, consultant pour Prime Video, a d'ailleurs pointé l'institution parisienne dans son ensemble pour expliquer cette série noire et ces failles observées depuis plusieurs années.

«C'est pas seulement le maillot, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis le début de la saison qu'on voit la même chose, c'est assez souvent que le PSG fait ça. C'est à répétition. Quelle est la ligne directrice du club ? Le maillot doit transcender les gens. Quel est la ligne directive. J'ai joué au Barça, si tu ne respectes pas ce que tu as à faire, tu pars, au Bayern tu pars, dans les grands clubs tu pars, au PSG est-ce que tu pars ? Dix titres c'est énorme, tu ne dois pas le banaliser mais tu ne dois pas faire ça (...) Il y a un manque de connexion entre le club et les anciens du PSG, les anciens supporters du club, il est géré comme une compagnie et non comme un club, il faut retrouver cette connexion avec la communauté». Le message est passé. Reste désormais à savoir si le club de la capitale parviendra, un jour, à initier cette harmonie en interne.