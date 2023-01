La dernière danse entre Messi et Cristiano Ronaldo fait le tour du Monde, Hugo Lloris se fait encore démolir en Angleterre

Le match CR7 vs Messi a tenu ses promesses

C’est le match qui attiré l’œil du monde entier, la dernière danse entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans ce match amical entre le PSG et une équipe all-star des clubs d’Arabie Saoudite. Et comme le résume parfaitement Le Parisien, ce matin, dans ses pages intérieures : «À Riyadh, il n’y en avait que pour Messi et Ronaldo. Le PSG s’est imposé ce jeudi contre la Riyadh Season Team (5-4), au terme d’un match spectaculaire marqué par l’immense accueil des fans pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, dont c’était la première sortie officielle en Arabie Saoudite.» L’Équipe estime que c’était «Ronaldo 2 - Messi 1, le Portugais pour son premier match en Arabie Saoudite a inscrit un doublé. Il a été plus décisif que son grand rival argentin.» Cette confrontation entre les deux GOATS du football fait évidemment le tour du monde ce matin et fait aussi les gros titres en Arabie Saoudite où Arab News estime que «Cristiano Ronaldo brille, mais le PSG s’impose» ! Dans ses pages intérieures, le Daily Mail écrit sa «tristesse de voir que c’est ainsi que se termine une grande rivalité.» Au Portugal, O Jogo indique que «CR7 perd mais retrouve ses jours heureux», alors qu’en Espagne Marca y voit des vieux souvenirs car «CR7 et Messi sont impitoyables, même dans un match amical.» Pour le Corriere dello Sport, ce match au sommet entre CR7 et Messi ressemblait à un «cirque» mais c’était «la dernière grande confrontation entre les deux champions.» Enfin, ce n’est pas passé inaperçu non plus en Argentine où El Tribuno placarde que «Messi gagne le duel avec Cristiano», alors que pour El Dia : «Messi continue de s’épanouir et gagne le duel face à Cristiano.»

City frappe fort et Lloris prend cher

En Angleterre, Manchester City est revenu des enfers en match en retard de la 7e journée de Premier League ! Alors qu’ils étaient menés 2-0 à la pause par Tottenham, les hommes de Pep Guardiola ont tout renversé pour finalement s’imposer (4-2). Ce match épique fait la Une de The Guardian ce matin qui évoque un «tonnerre bleu» qui s’est abattu sur l’Etihad Stadium. «City revient en force contre les Spurs et envoie un avertissement à Arsenal pour le titre», écrit le quotidien car les Sky Blues reviennent à 5 points des Gunners. Le Daily Mail s’enflamme aussi pour ce match à retournement et titre : «Ho quelle soirée !» Et c’est Riyad Mahrez qui est à l’honneur car «il a inspiré City dans une remontée épique» avec son doublé. De son côté, le Manchester Evening News estime que «du désespoir à la joie, City revient d’un 0-2 et relance la course au titre.» Enfin, le Daily Star s’en prend à Hugo Lloris et lâche un cinglant «Hugo la boulette» sur sa couverture. Selon le tabloïd, Le gardien français est «sous le feu des critiques» car il serait coupable d’une nouvelle erreur qui a couté chère à son équipe. Les temps sont durs pour l’ancien gardien de l’équipe de France…

Chiesa, l’homme providentiel de la Juve

En Italie aussi il y avait des matches et la Juventus peut remercier un homme pour sa qualification en quart de finale de la Coppa, c’est Federico Chiesa ! Comme le placarde Tuttosport ce matin : cette «Juve a une foi énorme. Chiesa entre et invente le but de la qualification : une merveille qui fait rêver.» L’Italien n’avait pas marqué depuis 378 jours : «Je suis heureux mais nous devons mieux jouer.» La Vieille Dame l’a donc emporté (2-1) contre Monza et c’est un véritable soulagement comme le rapporte le Corriere dello Sport qui met aussi en avant Chiesa qui «entre, marque et emmène la Juve en quart de finale.» De son côté, La Gazzetta dello Sport parle de la «magie» de Chiesa avec son «super but» ! Le retour en forme de l’attaquant se fait peut-être au meilleur moment pour la Vieille Dame !