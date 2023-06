AS Roma : plus personne ne veut de Georginio Wijnaldum !

La suite après cette publicité

L’aventure romaine de Georginio Wijnaldum a très mal commencé et elle est en train e très mal se terminer. Prêté à l’AS Roma en début de saison, après une année de galère au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain hollandais de 32 ans pensait se refaire la cerise sous les ordres de José Mourinho, qui plus est dans le cadre fort sympathique de la cité éternelle. Malheureusement pour le Batave, deux semaines seulement après son arrivée en Italie, une fracture du tibia de la jambe droite l’a tenu éloigné des terrains durant six mois.

Revenu sur les prés le 11 février dernier, Wijnaldum a réalisé une deuxième moitié de saison plutôt mitigée. La Roma serait pourtant d’accord pour le conserver de manière définitive, mais pas à n’importe quel prix vu le rendement moyen de l’ancien Red. Alors que l’option d’achat est de 8 M€, les Giallorossi veulent logiquement faire baisser les prix. Sauf que depuis mercredi soir, pas sûr que les tifosi romains veuillent voir le natif de Rotterdam rester dans leur club de coeur. Entré en jeu à la 68e minute lors de la finale de Ligue Europa face au Séville FC à la place du buteur Paulo Dybala, Wijnaldum a été totalement transparent.

À lire

L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre José Mourinho

Une prestation en finale qui ne passe pas

Une prestation fantomatique qui a provoqué la colère des supporters giallorossi. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. La Gazzetta dello Sport indique que les fans de la Roma sont furieux contre le Batave en raison de son comportement jugé indolent. En clair, ils se sentent trahis après avoir soutenu le joueur durant sa longue blessure et le voir afficher si peu d’entrain dans une finale européenne ne passe pas. Le quotidien au papier rose ajoute que la copie rendue par Wijnaldum fait également réfléchir la direction romaine. « Wijnaldum mérite-t-il de voir le club faire de gros efforts financiers pour le garder ? », pense-t-on dans les bureaux de Trigoria. Chez les supporters, en tout cas, c’est vite vu.

La suite après cette publicité

Ces derniers sont même allés jusqu’à fulminer au regard d’une simple photo postée sur les réseaux sociaux. À l’issue de la rencontre, Wijnaldum a posté un tweet dans lequel il a écrit : « Défaite très dure. Nous avons tout donné, mais malheureusement ce n’était pas notre soirée. » Un message sous lequel un flot de critiques acerbes a coulé. Outre les réactions ironiques pour commenter la définition de « tout donner », certains ont publié une photo de l’équipe romaine durant la séance de tirs au but. Un cliché dans lequel on peut voir tous les joueurs giallorrosi bras dessus, bras dessous. Tous sauf un, Georginio Wijnaldum. Il n’en fallait pas plus aux supporters pour dénoncer une attitude scandaleuse. Chacun se fera son avis, mais aujourd’hui, le Batave semble plus proche d’un retour au PSG que d’un transfert définitif à l’AS Roma.