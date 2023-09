Bayern Munich - Manchester United : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich lance sa campagne de Ligue des Champions. Les Bavarois reçoivent une équipe de Manchester United en plein doute ce mercredi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un match qui fera office de choc dans un groupe A qui semble à la portée des deux équipes, aux côtés de Galatasaray et Copenhague.

Sans Neuer ni Coman, seulement remplaçant, le Bayern Munich se présente en 4-2-3-1 avec une paire Upamecano-Kim devant Ulreich, Laimer et Davies occupant les couloirs défensifs. Kimmich et Goretza évolueront derrière le trio Müller-Musiala-Sané, en soutien de Kane. Du côté mancunien, Ten Hag fait face à une vague d’absences (Varane, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Mount, Antony, Sancho…) et aligne en conséquence une défense Dalot-Lindelöf-Martinez-Reguilon. En pointe, Hojlund disputera ses premières minutes en Ligue des Champions, devant Pellistri, Fernandes et Rashford.

Les compositions :

Bayern Munich : Ulreich - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sané - Kane

La suite après cette publicité

Manchester United : Onana - Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon - Casemiro, Eriksen - Pellistri, Fernandes, Rashford - Hojlund