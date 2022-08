Bundesliga : Lothar Matthaüs évoque le cas de Dortmund

Dans sa chronique « So sehe ich das » sur Skysports, Lothar Matthaüs s'est exprimé sur la rencontre perdue par le Borussia Dortmund face au Werder Brême (2-3), le week-end dernier. Jusqu'à la 88e minute, le BVB menait 2-0 sur sa pelouse et puis ce fût l'hécatombe... Trois buts encaissés en sept minutes. De quoi être sceptique sur la capacité des Jaune et Noir à garder le score pour s'assurer une victoire qui était pourtant à leur portée. Le Ballon d'or 1990 a d'ailleurs tenté d'expliquer la désillusion de samedi dernier au Signal-Iduna-Park :

« A Dortmund, quand tout va bien, il y a beaucoup de leaders sur le terrain. Quand il y a des problèmes, tout le monde se cache. J'aimerais qu'il y ait plus de (Nico) Schlotterbeck dans cette équipe. Quand on a un entraîneur aussi engagé et aussi bon, qu'on a réussi à prendre six points en deux matches et qu'on mène 2-0 à domicile devant 80 000 supporters après 89 minutes contre un promu, on ne doit jamais de sa vie se prendre trois buts aussi lamentablement. Je pensais qu'ils voulaient enfin mettre quelque chose dans l'armoire à trophées à la fin de la saison. Ce n'est pas possible. Personne ne comprend qu'il n'y ait personne pour faire en sorte qu'après le but de Brême, on se retrouve à huit ou neuf derrière et qu'on sauve la victoire proprement. C'est précisément dans ce genre de situation que les leaders se distinguent. Quand c'est serré, quand c'est juste. Mais là encore, il n'y avait personne. Peut-être n'était-ce qu'un faux pas, car sinon le championnat va se jouer encore plus vite que ces dernières années. »