Genk : Kostas Karetsas la pépite grecque qui affole les cadors européens

Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Estevao, Ethan Nwaneri, Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Ayyoub Bouaddi, Franco Mastantuono, Luka Vuskovic ou encore Kendry Paez, la génération 2007 est l’une des plus talentueuses de la planète football. Né exactement le 19 novembre 2007, Konstantinos Karetsas en est également l’un de ses dignes représentants. Formé à Genk depuis 2016, malgré un passage de trois ans à Anderlecht, le milieu offensif est un vrai phénomène de précocité. Lancé en équipe le 4 mai dernier contre le Cercle Bruges à 16 ans, il avait alors été récompensé d’un sublime exercice en deuxième division avec la réserve de Genk (6 buts et 5 offrandes en 20 matches). Devenu rapidement trop fort pour les équipes jeunes des Schtroumpfs, il a été promu directement comme un joueur de l’équipe professionnel à l’été 2024 par le nouveau coach Thorsten Fink.

La suite après cette publicité

Comblant ainsi le départ de Bilal El Khannouss vendu à Leicester, Kostas Karetsas prenait place dans l’équipe et montrait déjà de belles dispositions. De quoi obliger Fink à calmer les observateurs après un match contre Westerlo où son poulain avait brillé en août dernier : «Karetsas a joué un très bon match. Mais c’est un talent, rien de plus. Il n’a que 16 ans, ne l’oubliez pas, s’il vous plaît. Il doit encore apprendre beaucoup de choses, il est en pleine phase d’apprentissage. Nous devons l’aider. J’ai entendu des questions sur l’équipe nationale et Tedesco dans une interview, allez… C’est bien trop tôt, voyons. Je parle beaucoup avec Kos et il sait ce qu’il doit faire, sur quoi il doit travailler pour s’améliorer. Pour l’instant, il joue bien et il est mentalement fort, espérons que ça continue comme ça.» Depuis l’évolution a été fulgurante pour Kostas Karetsas qui enchaîne les minutes et réalise une saison intéressante avec 3 buts et 4 offrandes en 33 matches avec l’actuel leader de Jupiler Pro League.

Kostas Karetsas a l’embarras du choix

Outre les performances en club, Kostas Karetsas a dû rapidement faire le choix de la sélection. U21 avec la Belgique, il a finalement opté pour la Grèce lors du dernier rassemblement de mars. Disputant les barrages contre l’Écosse (0-1/3-0), il a marqué lors du match retour et a permis au Bateau Pirate d’être promu en Ligue A de la Ligue des Nations. Un choix de sélection qui a fait parler puisqu’il est intervenu au même moment que Chemsdine Talbi et Matias Fernandez-Pardo qui ont opté pour le Maroc et l’Espagne. Son père Vaios Karatses avait d’ailleurs justifié le choix de son fils pour Gazzetta : «il y avait toujours cette possibilité parce que, pour être honnête, il est né et a grandi en Belgique. Nous élevons nos enfants comme des Grecs, dans tous les domaines. Alors ce gamin se sent grec depuis longtemps, mais dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais tout s’est bien passé, Dimitris Papadopoulos (directeur technique de la Fédération hellénique de football, ndlr) et Vasilis Torosidis ((directeur sportif, ndlr) sont venus ici et n’ont pas mis la pression sur le gamin.»

La suite après cette publicité

«Au contraire, ils lui ont parlé très gentiment et tout s’est bien passé. Konstantinos disait toujours : « papa, si je devais choisir, je choisirais toujours la Grèce ». C’est ce qui l’a le plus aidé», a-t-il poursuivi. Une décision moins bien acceptée en Belgique où on s’est senti floué. Néanmoins, cela n’a pas gêné Kostas Karetsas dans son évolution. Sous contrat avec Genk jusqu’en juin 2027 et disposant d’une clause libératoire de 40 millions d’euros, Kostas Karetsas est déjà dans le viseur des plus grands clubs. Dimanche lors de la défaite 1-0 contre le FC Bruges, des scouts de la Juventus étaient présents pour le superviser. Manchester City, Newcastle et le Bayern Munich ont également été liés à lui. Le club bavarois peut se targuer de l’influence de Vincent Kompany en Belgique et également la présence du coach de Genk Thorsten Fink, ancien du Rekordmeister pour faciliter les discussions comme l’avait révélé Sky Germany début avril. Directeur technique de Genk, Dimitri de Condé a de son côté poussait pour la continuité de Kostas Karetsas en Belgique : «en principe, l’accord est que Kos’ reste". Faire un parcours européen avec Genk est tout simplement la meilleure option à son âge.» Une position qui pourrait évoluer si un cador décide de passer réellement à l’attaque…