Rémy Cabella rebondit au FC Nantes !

Le tour de France se poursuit pour Rémy Cabella ! Après avoir été formé à Montpellier tout en connaissant entre temps une pige en prêt à Arles-Avignon, le milieu offensif a porté le maillot de l’Olympique de Marseille, de l’AS Saint-Étienne et de Lille. Désormais, l’international français (4 capes) portera le maillot du FC Nantes. «le FC Nantes annonce l’arrivée de Rémy Cabella, prêté par l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison. Milieu offensif de 34 ans, Rémy Cabella possède une solide expérience sur les terrains de Ligue 1 et d’Europe. Formé au Montpellier HSC, avec lequel il a été sacré champion de France en 2012, il a ensuite évolué au Newcastle United FC, à l’Olympique de Marseille, à l’AS Saint-Étienne et au LOSC Lille. Il compte également plusieurs sélections avec l’équipe de France A (4) et Espoirs (17). Reconnu pour sa qualité technique, sa vision du jeu et sa polyvalence offensive, Rémy Cabella vient renforcer l’effectif nantais pour la seconde partie de la saison. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Rémy Cabella.» peut-on lire dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Parti cet été de Lille où il avait passé trois saisons pour 113 apparitions (13 buts et 18 passes décisives), le meneur de jeu avait décidé de rejoindre l’Olympiakos en Grèce. Une nouvelle expérience à l’étranger pour celui qui avait échoué en Angleterre avec Newcastle (2014/2015) et brillé en Russie avec le FK Krasnodar (2019-2022). Du côté du Pirée, cela ne s’est pas vraiment bien passé. Bloqué par la concurrence, il n’a disputé que 10 rencontres avec la bande José Luis Mendilibar pour 0 but et 2 passes décisives.

La suite après cette publicité

Cabella en mission maintien

Une situation loin d’être idéale qui pourrait le pousser à revenir en France et cela tombe bien, le FC Nantes entend en profiter. Avant-derniers de Ligue 1, les Canaris sont dans une situation compliquée et jouent le maintien. Balayés par Angers (4-1) ce vendredi, les Nantais veulent rebondir et vont se montrer actifs au mercato hivernal. Le latéral gauche colombien Deiver Machado est arrivé du RC Lens et c’est maintenant Rémy Cabella qui vient apporter son expérience.

Le joueur de 35 ans a déjà connu ce genre de situation avec l’AS Saint-Étienne, Arles-Avignon ou encore Montpellier et essayera d’aider le FC Nantes pour se sauver. Le nouveau coach Ahmed Kantari, qui a remplacé Luis Castro va donc pouvoir compter sur un profil créatif supplémentaire dans son entrejeu avec Rémy Cabella. Ce dernier arrive sous la forme d’un prêt de six mois après l’accord trouvé avec l’Olympiakos.