Real Madrid : Raúl veut tout chambouler !

Il n'y a plus trop de doutes maintenant, même si le principal concerné a évité le sujet après la victoire face à l'Athletic ce dimanche : Zinedine Zidane va quitter le Real Madrid en fin de saison. Et forcément, il faut lui trouver un remplaçant. Chez les dirigeants madrilènes, on pense à un nom : Raúl Gonzalez, qu'on ne présente pas, et dont le travail avec le Real Madrid Castilla a été unanimement salué cette saison. Si lui aussi a botté en touche lorsque des journalistes l'ont questionné sur son avenir, les discussions avec ses supérieurs ont bel et bien commencé.

Selon le journal AS, l'ancien numéro 7 et la direction ont commencé à parler du poste. L'état-major du champion d'Espagne en titre a sondé l'Espagnol sur l'intérêt qu'il pourrait porter au rôle d'entraîneur de l'équipe première. Forcément, ce dernier a dit oui, puisque l'idée d'entraîner son club de cœur est difficilement refusable. Mais il a aussi fixé quelques conditions...

Il veut miser sur la jeunesse

Le média explique que si les clés du camion lui sont confiées, il souhaite mener à bien une véritable révolution dans l'effectif. Il souhaite ainsi nettoyer le vestiaire et de nombreux cadres devraient partir. Parce qu'ils arrivent en fin de cycle, mais surtout parce que l'ancien joueur de la Roja veut donner sa chance aux jeunes, lui qui a mis l'équipe B du club en play-offs de montée en D2 cette saison, avant d'être éliminée ce week-end. Le caractère de Raúl, ainsi que sa méthodologie sont bien différents de celui de Zidane, et visiblement, l'ancien goleador veut avoir les pleins pouvoirs pour imposer sa patte.

On parle là d'un entraîneur très exigeant, dont le passage en Allemagne lui a fait prendre conscience de l'importance énorme à accorder à la préparation physique. Un sujet sensible en ce moment à Madrid, où on croule sous les blessés depuis le début de saison. Si Zinedine Zidane a déjà donné des premières opportunités aux composants des Mirlos Five - cette génération dorée de La Fabrica composée de Marvin Park, Sergio Arribas, Miguel Gutierrez, Victor Chust et Antonio Blanco - Raúl compte bien s'appuyer sur eux, et sur bien d'autres, sur le moyen et long terme. Reste cependant à voir ce qu'en pense Florentino Pérez, lui qui espère au contraire frapper de gros coups sur le mercato...