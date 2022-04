Ligue 1 : les supporters troyens agressés à Nice

Grâce au but de Khéphren Thuram, l'OGC Nice a arraché les trois points en toute fin de rencontre face à l'ESTAC (1-0), importants dans leur course à l'Europe. Néanmoins, le club aubois a annoncé via un bref communiqué que ses supporters, en déplacement à l'Allianz Riviera, ont été agressés à l'issue de la rencontre.

«L’ESTAC a une pensée pour ses supporters ayant effectués le déplacement jusqu’à Nice, pour soutenir leur équipe et qui se sont lâchement faits agressés peu après le match. Le club condamne fermement tout acte de violence. Courage», a communiqué Troyes sur ses réseaux sociaux.