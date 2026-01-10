Menu Rechercher
Le RC Lens déconseille ses supporters de se rendre à Sochaux

Stade Auguste-Bonal @Maxppp
Sochaux Lens

Le seizième de finale de Coupe de France entre Sochaux et Lens, programmé initialement samedi à 21 heures, a été repoussé à dimanche à 14 heures en raison d’importantes chutes de neige dans le Doubs. Face à une situation météorologique toujours instable et dans l’attente d’une décision des autorités concernant l’accueil du public, le club lensois a pris les devants en adressant un message clair à ses supporters.

Dans un communiqué, le Racing Club de Lens a invité ses fans à ne pas effectuer le déplacement, invoquant un principe de précaution et des impératifs de sécurité. Le leader de Ligue 1 insiste sur sa responsabilité envers ses sympathisants, préférant éviter tout risque lié aux conditions climatiques et aux incertitudes entourant l’organisation de la rencontre.

