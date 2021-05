Serie A : l’Inter explose l’Udinese et termine sa saison en beauté

Déjà championne d’Italie depuis quatre journées, l’Inter n’avait plus rien à jouer face à l’Udinese, 13ème avant la rencontre et déjà maintenu, pour la 38ème et dernière rencontre de la saison de Serie A ce dimanche après-midi. Après une défaite face à la Juventus le week-end dernier (3-2), les joueurs d’Antonio Conte avaient à coeur de bien finir et pour cela ils n’ont pas minimisé leurs efforts.

En première période, les Nerazzurri inscrivaient deux buts par l’intermédiaire de Ashley Young (8e, 1-0) et de Christian Eriksen (44e, 2-0). 2-0 à la pause donc. En seconde période, Lautaro Martinez inscrivait le troisième but sur penalty (55e), avant qu’Ivan Perisic (64e) et Romelu Lukaku (71e) n’ajoutent leurs pierres à l’édifice. 5-0 jusqu’à la 79e minute de jeu où Roberto Pereyra réduisait l’écart et stoppait l’hémorragie sur penalty (5-1). Malgré tout le score restait lourd et c’est avec une belle victoire que l’Inter achevait sa saison, avec un joli total de 91 points au compteur.

