Tottenham veut se séparer de 7 joueurs

Daniel Levy est fidèle à sa réputation. Cet été, le président de Tottenham n’a pas lâché le morceau face au Bayern Munich concernant le dossier Harry Kane. Après plusieurs propositions, les Allemands ont enfin formulé une proposition à la hauteur des attentes de boss des Spurs. L’attaquant anglais, retenu depuis plusieurs années, s’est donc envolé pour la Bavière contre un chèque d’environ 110 millions d’euros. C’est très bien vendu pour un élément qui devait être libre en juin 2024.

Ndombele a des touches mais…

Ce dossier enfin bouclé, Levy s’est penché sur les cas de plusieurs joueurs dont il souhaite se séparer. Ils sont d’ailleurs sept à être placé sur la liste des joueurs transférables. On retrouve ainsi deux joueurs tricolores, à savoir Hugo Lloris et Tanguy Ndombele. Pour le premier cité, il a fait le tour après plus de dix ans chez les Londoniens. En fin de contrat dans un an, le gardien de 36 ans cherche à relever un nouveau challenge.

La Lazio était sur le coup. Mais Maurizio Sarri a tout fait capoter car il trouvait que ce n’était pas nécessaire de recruter un nouveau gardien. Ce lundi, l’AS Roma s’est positionnée. De son côté, Tanguy Ndombele a été approché par des clubs turcs, dont Galatasaray et Fenerbahçe. Le milieu de terrain envisage plutôt de rester chez les Spurs pour le moment. Mais ses dirigeants espèrent une offensive de dernière minute. En conférence de presse, son entraîneur, Ange Postecoglou, a reconnu que le Frenchy n’entre plus forcément dans les plans du club.

Les Spurs espèrent boucler des départs

«Tanguy est dans un bateau avec quelques autres gars. Il [Ndombele] s’entraîne toujours. Il travaille dur à l’entraînement, mais au milieu de terrain, nous allons très bien en ce moment (…) Nous avons cinq ou six joueurs de plus que ce que nous pouvons avoir sur notre liste. Donc toutes ces choses dépendent des décisions que les gens prennent, qu’il s’agisse d’un joueur ou de moi-même, et nous en avons quatre ou cinq qui sont dans ce bateau. Je suis sûr que cette semaine, ce genre de choses vont se dénouer d’elles-mêmes. Je pense que cette semaine, je m’attends à ce que beaucoup de ces problèmes soient résolus.»

Outre Lloris et Ndombele, Tottenham doit aussi régler le cas de Davinson Sanchez. Proposé à plusieurs clubs en France, il est suivi notamment par Rennes. Eric Dier, dont le nom circule à Fulham; Japhet Tanganga, Sergio Reguilon (ciblé par MU) et Djed Spence figurent parmi les indésirables. Tous ont encore quelques jours pour trouver un nouveau point de chute. Si ce n’est pas le cas, ils se battront pour se faire un place à Tottenham.