Tottenham : une porte de sortie inattendue s’offre à Hugo Lloris

La suite après cette publicité

L’année du changement. En 2023, Hugo Lloris a décidé de prendre un nouveau départ. Le 9 janvier, le gardien de 36 ans a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale après 145 sélections et plusieurs années de bons et loyaux services en tant que capitaine. Un moment émouvant pour l’ancien joueur de Nice et de l’OL. Mais il était temps de passer à autre chose pour lui. En club, il a terminé l’exercice 2022-23 avec Tottenham. Son dernier a priori sous les couleurs des Spurs.

En effet, le joueur sous contrat jusqu’en 2024 est prêt à changer d’air après onze saisons dans la capitale anglaise. Et c’est dans une autre capitale qu’il comptait poser ses valises cet été. En effet, Hugo Lloris était en négociations avancées pour rejoindre la Lazio. Mais ce dossier a connu plusieurs rebondissements. La direction romaine a mis de côté cette piste avant de la relancer. Puis, Maurizio Sarri a tranché définitivement la semaine dernière et a mis un terme à ce dossier.

À lire

Chelsea : Romelu Lukaku est à Londres pour boucler son prêt à la Roma

D’un club de Rome à l’autre

Une mauvaise nouvelle pour l’ancien portier des Bleus. Dans la foulée, RMC Sport assurait que le joueur né en 86 pourrait finalement rester chez les Spurs et honorer son ultime année de contrat. Mais finalement, une nouvelle porte de sortie s’est ouverte pour Lloris. Et c’est encore dans la capitale italienne qu’il pourrait poursuivre sa carrière. La Gazzetta dello Sport révèle que le joueur a été proposé à l’AS Roma.

La suite après cette publicité

De son côté, La Repubblica, dans ses pages intérieures, assure que la Louve est intéressée par le champion du monde 2018. Tottenham pourrait même prendre en charge une partie de son salaire. Un joueur qui présente l’avantage de très bien connaître José Mourinho puisque les deux hommes ont collaboré à Tottenham par le passé. Le Special One, qui n’est pas satisfait de ses gardiens, pourrait donc retrouver une vieille connaissance confirme Il Messaggero. Pour Lloris, il pourrait rejoindre la Louve après avoir été proche de signer chez le rival, la Lazio.