Manchester City va vendre une équipe entière, Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid

Manchester City prépare un grand ménage

Un petit point sur Manchester City, Bernardo Silva voudrait rester la saison prochaine et aller au terme de son contrat avec les Skyblues explique le Daily Express. En revanche, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. D’après le Manchester Evening News, 10 joueurs pourraient quitter le club cet été. City prépare un grand ménage et parmi les joueurs concernés, on retrouve Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, voire même Jack Grealish. Sans évoquer tous les joueurs en fin de contrat qui ont moins de temps de jeu, bref Manchester City va encore changer de visage.

La suite après cette publicité

Le Brésil pense toujours à Carlo Ancelotti

Un mot sur l’avenir de Carlo Ancelotti, d’après Sport la fédération brésilienne veut toujours attirer l’entraîneur du Real Madrid. Son avenir à Madrid dépendra de la conquête d’un titre cette saison. La CBF lui offrirait des conditions avantageuses, lui permettant de rester vivre en Europe tout en dirigeant ponctuellement l’équipe nationale. Ancelotti, attiré par ce défi, pourrait voir cela comme sa dernière aventure avant de mettre un terme à sa carrière. La situation rappelle celle d’il y a deux ans, où le Brésil l’attendait déjà.

Le dilemme de Didier Deschamps pour le poste d’avant-centre

Le journal L’Equipe consacre sa une à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux amis de longue date jouent ensemble en équipe de France depuis près de huit ans, mais ils n’ont sûrement jamais été aussi forts qu’aujourd’hui. Un long chemin doré explique le quotidien qui évoque même leur nouvelle concurrence pour le Ballon D’Or. Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé est sur un nuage, c’est simple il est même le meilleur buteur de l’année civile loin devant ses concurrents, dont Mbappé. Maintenant une question se pose pour Didier Deschamps, comment utiliser l’attaquant du PSG. Dembélé cartonne à Paris dans une position assez inédite de numéro 9, sauf que c’est à ce poste que Kylian Mbappé retrouve le sourire du côté du Real. Le sélectionneur des Bleus va devoir faire un choix, premier élément de réponse demain soir face à la Croatie.