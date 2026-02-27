Ruben Amorim prêt à s’offrir un nouveau banc… au Brésil

Ruben Amorim pourrait faire son retour sur un banc, et ce, très loin du continent européen. En effet, sept semaines après son licenciement de Manchester United et une période tumultueuse de 14 mois marquée par des résultats irréguliers ainsi que des tensions avec la direction, le coach portugais pourrait déjà revenir dans une écurie. Désormais ciblé par le club brésilien de Vasco da Gama comme indique GP1 Esportes, l’ancien patron d’Old Traffrod deviendrait sans doute leur prochain manager.

Le club sud‑américain, actuellement dans une très mauvaise posture en championnat (19e), s’est récemment séparé de Fernando Diniz après une défaite contre Fluminense (1-0). Ainsi, la direction aurait Amorim sur sa liste de candidats, même si d’autres profils comme l’entraîneur d’Al‑Rayyan, Artur Jorge, restent envisagés. Passé par l’Europe chez le Sporting CP et Braga également, le technicien de 41 ans connaît parfaitement le milieu et devra redresser la barre s’il est intégré à l’écurie de Série A brésilienne durant les prochaines jours.