CAN 2025 : conférence de presse de Pape Thiaw annulée après une altercation

Par Hanif Ben Berkane
Pape Thiaw @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Le chaos de cette finale de CAN ne s’est pas arrêté au coup de sifflet final mais a continué bien après. Après la conférence de Walid Regragui, c’était au tour de Pape Thiaw de se présenter devant les journalistes et il était attendu par les journalistes marocains qui n’ont pas apprécié son attitude de demander à ses joueurs de rentrer au vestiaire après le penalty sifflé.

Afrik-Foot
🇸🇳🤯 La conférence de presse d’après-match de Pape Thiaw a été interrompue suite à des altercations entre journalistes. #SENMAR #CAN2025
Devant la tension et la colère des journalistes, le sélectionneur sénégalais, qui vient de glaner la deuxième étoile pour son pays, a décidé de ne pas participer à la conférence de presse. Il a quitté, tout sourire, la salle alors que les journalistes continuaient de s’accrocher.

