Liga : le Real Madrid retrouve le chemin de la victoire face à Girona !

Après une parenthèse brillante en Europe et ce succès 3-1 contre Manchester City, le Real Madrid était de retour aux affaires en Liga ce dimanche. Et il fallait absolument gagner, puisque les Merengues arrivaient sur une série de trois rencontres sans gagner en championnat, avec le FC Barcelone qui est passé devant et qui a gagné hier à Las Palmas, ayant donc provisoirement trois points d’avance sur les Merengues. Il fallait aussi gagner pour repasser devant l’Atlético, vainqueur de Valence ce week-end. Pour ce match, Carlo Ancelotti procédait à quelques rotations et composait aussi sans le suspendu Bellingham, avec Alaba titulaire dans l’axe de la défense notamment, ainsi que l’apparition de Brahim Diaz dans le onze. En face, Girona était aussi sur une dynamique assez négative, avec quatre défaites sur ses cinq dernières rencontres de Liga.

Et la rencontre démarrait fort, d’un côté comme de l’autre. C’est Girona qui signait le premier avertissement de la partie, et Courtois devait sauver un ballon sur sa ligne devant Arnau Martinez (5e). Derrière, Kylian Mbappé répondait avec une frappe sur Gazzaniga (5e). Un début de match animé, et peu à peu, le Real Madrid commençait à prendre les commandes de la partie. Mbappé trouvait Vinicius, mais la tête du Brésilien passait au-dessus du cadre (16e). Après un joli numéro, Brahim Diaz frappait en force à angle fermé, sous la barre, mais Gazzaniga mettait une belle main (27e). Dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti peinaient cependant dans le dernier geste. En face, Girona donnait l’impression de roupiller un peu… mais les Catalans savaient se montrer dangereux dès qu’ils appuyaient sur l’accélérateur, et Courtois évitait le but de Van de Beek avec une superbe parade (30e). Sur l’action qui a suivi, Krejci coupait une passe de la mort de Vinicius Jr à Mbappé après une transition rapide des Merengues (30e). Tsygankov lui manquait complètement sa reprise de volée du point de penalty, inexplicablement seul dans la surface (32e).

Pas un grand Mbappé

Quoi qu’il en soit, ce Real Madrid n’était pas spécialement rassurant, et ressemblait plus à celui qu’on a vu ces dernières semaines en Liga qu’au Real Madrid conquérant et dominant de la Ligue des Champions. La différence allait finalement venir de Luka Modric. Après un corner repoussé par la défense de Girona, le Croate, à l’extérieur de la surface, contrôlait de la poitrine et enchaînait sur une superbe demi-volée qui se logeait au fond des cages (1-0, 41e). Un véritable golazo du joueur de 39 ans. Le Real Madrid rentrait donc au vestiaire avec l’avantage au tableau d’affichage, étant globalement un peu supérieur dans le jeu mais très loin de son meilleur niveau. Au retour de la pause, Girona donnait l’impression de vouloir prendre un peu plus d’initiatives, et ne plus forcément se contenter de quelques assauts par ci par là.

Pourtant, c’est toujours le Real Madrid qui s’offrait les meilleures situations, comme cette pénétration de Vinicius Jr dans la surface (51e), ou cette frappe de Lucas Vazquez qui a frôlé le poteau droit (52e). Vinicius Jr s’essayait à la frappe lointaine et voyait le cuir s’écraser sur la barre, passant à deux doigts d’un golazo (58e). Kylian Mbappé était lui assez discret, et la deuxième période peinait à s’enflammer, avec un Real Madrid avec moins de mordant et un Girona un peu plus offensif mais pas assez tranchant pour faire mal à Courtois. Vinicius, meilleur offensif madrilène ce soir, frôlait encore le but avec un joli crochet dans la surface, suivi d’une frappe qui est passée quelques centimètres au-dessus de la barre (74e). Mbappé lui butait sur Gazzaniga après un amour de ballon de Modric dans le dos de la défense (80e). Le Bondynois allait cependant offrir un très bon ballon à Vinicius Jr qui, dans la surface, plaçait la pointe du pied pour battre le gardien rival et signer le deuxième but merengue (2-0, 84e). Rodrygo, après un caviar de Camavinga, ouvrait trop son pied et ne cadrait pas depuis l’entrée de la surface (89e), alors que Mbappé manquait une nouvelle occasion dans le temps additionnel. Les trois points en poche, le Real Madrid repasse deuxième et recolle au Barça.