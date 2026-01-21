PSG : un record fou battu malgré la défaite

Malgré la défaite cruelle concédée sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), le Paris Saint-Germain a établi un record aussi impressionnant que frustrant. Avec 74,7 % de possession, les Parisiens ont tout simplement signé leur plus haut pourcentage de possession à l’extérieur en Ligue des champions depuis la saison 2003-2004, selon Opta. Une domination territoriale écrasante, symbole du contrôle exercé par les hommes de Luis Enrique pendant une grande partie de la rencontre.

Ce chiffre illustre toutefois l’un des maux récurrents du PSG cette saison, à savoir que cette maîtrise devient stérile, incapable de se traduire au tableau d’affichage. Ultra dominateur dans le jeu et dans les intentions, Paris a payé cher son manque d’efficacité et ses erreurs défensives, laissant filer un match qu’il semblait tenir. Un record flatteur sur le papier, mais qui ne fera que renforcer les regrets au vu de l’enjeu et du scénario.