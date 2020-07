PSG : Neymar est confiant et heureux

Buteur décisif en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0), Neymar (28 ans) est plus que jamais le fer de lance de l’attaque du Paris Saint-Germain (13 buts en 15 matches de Ligue 1). Et cette saison, le Brésilien n’a jamais semblé aussi heureux au sein des Rouge-et-Bleu. Un constat que l’intéressé valide, à l’heure où se profile à l’horizon la finale de la Coupe de la Ligue et la reprise de la Ligue des Champions.

« Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons remporté la Coupe de France et nous avons la finale de la Coupe de la Ligue et les trois matches de Ligue des Champions. Chaque match est une finale, c’est comme ça qu’on le voit. Nous entrons sur le terrain pour gagner. L’équipe est confiante et unie. C’est sûr que cette confiance et cette union de l’équipe rejaillissent sur mon rendement, donc je suis encore plus satisfait. C’est un tout : le rendement de chacun et une équipe forte qui va nous permettre de remporter des titres », a-t-il déclaré via son attaché de presse à Globoesporte.