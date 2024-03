Lazio : Igor Tudor a déjà mis tout le monde d’accord

C’était l’un des grands événements en Italie ce week-end. L’entraîneur croate, Igor Tudor, dirigeait sa première rencontre à la tête de la Lazio Rome, après avoir remplacé Maurizio Sarri en paraphant un contrat jusqu’en 2025. Un retour en Serie A qui était scruté de partout pour celui qui avait quitté la Botte pour rejoindre l’OM en 2022 : «Venir entraîner un club prestigieux comme la Lazio, tout le monde veut le faire, c’est une équipe prestigieuse, avec de bons joueurs, avec des supporters spéciaux, on ne peut pas ne pas accepter un défi comme celui-là. Je pense qu’on peut faire de belles choses, il faut qu’on se mette à travailler, avec intelligence, car je viens après un entraîneur qui prônait un certain type de football», avait-il annoncé lors de sa présentation officielle à la tête du club romain. Et une chose est sûre : l’aventure commence sur des chapeaux de roue pour la Lazio Rome. En effet, les Laziali ont empoché une précieuse victoire (1-0) ce samedi en renversant la Juventus dans le choc de la 30ème journée de Serie A.

«Nous pouvons progresser en profondeur offensive, en centres, en distance et en intensité. Nous y travaillerons petit à petit. Ça n’aurait pas pu mieux commencer, je suis content pour les garçons qui l’ont interprété de la meilleure façon possible malgré le peu de temps et le retour de l’équipe nationale au dernier moment. Le but au final ? Je ne crois pas à la chance mais seulement au travail et les conséquences du travail se voient ensuite dans le match. J’ai demandé à l’équipe pour repartir de manière sérieuse et forte, je le répète : je suis content pour les garçons», a déclaré l’ancien entraîneur de l’OM en conférence de presse après le succès de son équipe. Au-delà du résultat et du contenu, les acteurs des Biancocelesti semblent métamorphoser en tout point. Déjà un effet Tudor à Rome ? Voilà ce qui peut paraître prématuré mais pourtant, tout porte à croire que le président Claudio Lautito et le reste de la direction de la Lazio ont fait le bon choix pour la succession de Maurizio Sarri.

Bonheur et soulagement

Si Igor Tudor est satisfait de ce but final d’Adam Masuric, permettant à la Lazio d’empocher trois points importants, les joueurs sont aussi heureux des premiers jours sous la direction de l’ancien coach de l’OM. En effet, Pedro n’a pas caché ses éloges de la gestion de Tudor : «Il nous a demandé de presser haut et nous l’avons bien fait. C’est un match important contre une Juve que nous allons affronter dans trois jours en demi-finale aller de la Coupe d’Italie et ce sera un autre match. C’est une équipe très physique et forte en contre-attaque, surtout avec Chiesa. Cette victoire est arrivée à la fin mais je pense qu’elle était méritée, c’était important pour nous et pour les fans», a expliqué l’attaquant espagnol, avant de rendre hommage aux décisions de son nouvel entraîneur : «Je n’ai pas joué ce rôle depuis longtemps, surtout depuis le début et je suis content. Peut-être que maintenant, c’est mieux pour moi de jouer près de l’attaquant sans avoir à jouer sur toute l’aile, mais Tudor peut me mettr où il veut».

L’autre point sur lequel Tudor allait être scruté était sur sa capacité à gérer les nombreux dossiers brûlants laissés sur le feu par Sarri, notamment l’utilisation de la recrue estivale, Daichi Kamada ou alors des vétérans Ciro Immobile et Felipe Anderson : «Daichi a joué un match important, je l’ai déjà dit et je confirme qu’il est adapté à ce football, il peut jouer au milieu de terrain et au milieu de terrain, il contrôle le match, il a de l’intelligence, une envie de souffrir. Ciro savait qu’il ne commencerait pas parce que nous avions parlé et il est bien entré, je l’ai vu motivé. Felipe Anderson est un professionnel exemplaire qui ne se sauve jamais tout en garantissant une grande qualité, que demander de plus ?», a conclu le Croate qui avait fait un choix fort en laissant de côté son traditionnel 3-5-2 pour aligner un 4-4-2 plus classique pour ses débuts dans la capitale italienne. Place désormais à la revanche mardi contre la Juventus en Coppa Italia. Un moyen de (déjà) bien enchaîner.