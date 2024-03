Serie A : la Lazio s’impose contre la Juventus pour la première de Tudor

Pour sa première sur le banc, Igor Tudor a réalisé le coup parfait contre une Juventus de Turin troisième du championnat. Le technicien croate avait fait le choix fort de laisser Mattéo Guendouzi sur le banc aujourd’hui. Le milieu français n’avait plus été remplaçant en championnat depuis le 30 septembre. D’autres joueurs majeurs de l’effectif manquaient à l’appel sur le début de match, mais les Biancocelesti ont pris confiance progressivement dans le match. Federico Chiesa, plus en forme que sur les derniers matchs, s’est fait remarqué par la première occasion importante du match. Son tir a parfaitement été arrêté par Christos Mandas.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Juventus 59 30 20 17 8 5 44 24 7 Lazio 46 30 4 14 4 12 37 33

Pour la première fois titulaire depuis sa blessure au tibia, Moise Kean n’a pas réussi à peser sur la défense de la Lazio. La rentrée des stars de l’équipe romaine a fait basculer la rencontre. Vecino a une possibilité en fin de match avec une frappe à angle ouvert à 20 mètres. Sa frappe est passée à côté du but de Wojciech Szczesny. Puis en tout fin de match, sur un centre de Mattéo Guendouzi, Adam Marusic a sauté plus haut que tout le monde et a trompé le gardien de la Juventus (90e+3). La fin du match est sifflée dans la foulée. Comme l’an passé, la Lazio a triomphé des Turinois sur leur terrain. Le sursaut d’orgueil est arrivé pour la première d’Igor Tudor. La Lazio n’avait plus réalisé de clean sheet depuis cinq rencontres. La «Vieille Dame», elle, n’avance plus au classement. Avec cette défaite, la Juventus peut encore perdre du terrain sur l’AC Milan qui se déplace à Florence ce soir.