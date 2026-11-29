La 120e confrontation entre l’Olympique Lyonnais (6e) et l’AS Monaco (10e) clôturait le 12e chapitre de la saison de Ligue 1, ce dimanche soir. Quatre jours après leur match nul contre Lillestrøm en Ligue Europa (0-0), les Gones de Carlos Vicens espéraient réaliser une meilleure prestation devant leur public et empocher les trois points, synonymes de 3e place à l’issue de cette journée. Pour ce choc, Lyon devait faire sans Loïs Openda, revenu en milieu de semaine, mais rapidement touché. En face, l’AS Monaco - qui avait battu Hearts en Ligue Conference - souhaitait renouer avec la victoire en championnat. Pour gagner son premier match en L1 depuis le 18 septembre, Filipe Luís comptait sur Folarin Balogun et Mathis Abline pour animer l’attaque, en l’absence de Paris Brunner, forfait jusqu’à la fin de l’année.

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Après une bonne entame de match dans l’utilisation du ballon et à la récupération, les Rhodaniens étaient récompensés dès le quart d’heure de jeu. Trouvé dans l’axe après un jeu en triangle, Keito Nakamura feintait deux fois la frappe avant de croiser son tir qui trompait Lukas Hradecky (1-0). Sur ce bel exploit personnel, le Japonais - arrivé de Reims cet été - inscrivait son premier but en Ligue 1 avec l’OL. Le bon début de match des Lyonnais n’aura cependant pas fait frémir les Monégasques, qui n’ont mis que huit minutes pour répondre. Aux 20 mètres, Jordan Teze centrait du côté droit vers le premier poteau. Le défenseur de Lyon, Félix Bacher, manquait son intervention et offrait le ballon à Mathis Abline, suffisamment rapide pour tromper Dominik Greif d’un plat du pied (23e). Sur sa première occasion, l’ASM recollait ainsi au score (1-1). Un but qui a permis aux partenaires de Denis Zakaria de montrer un visage plus conquérant durant la suite du premier acte. Juste avant la mi-temps, Abline profitait d’un ballon perdu par les Gones dans leur moitié de terrain pour alerter une nouvelle fois Greif. Sans danger.

L’AS Monaco regagne en L1, deux mois après

Au retour des vestiaires, les Lyonnais semblaient avoir perdu le fil de la rencontre face à des Monégasques pressants. À la 47e minute, Takumi Minamino apportait un nouveau frisson dans la surface rhodanienne. Sur l’une de ses rares séquences de possession dans le camp adverse, l’OL était tout proche de se voir accorder un penalty, lorsque Sadibou Sané déstabilisait Khalis Merah dans la surface. Mais Jérôme Brisard et la VAR estimaient que cela n’était pas suffisant pour sanctionner les Asémistes. Malgré un petit rebond des Lyonnais, c’est bien l’ASM qui a inscrit le troisième but de cette rencontre.

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À la suite d’un ballon perdu de l’OL, Abline filait en contre-attaque sur le côté gauche. L’ancien Nantais se servait de l’appel de Minamino dans la surface pour le servir. Le Japonais devançait Greif et centrait au second poteau vers Vanderson, qui concluait avec sang-froid pour donner l’avantage aux siens (71e, 1-2). Malgré les entrées des jeunes Boudache et Gomes Rodriguez, l’OL a peiné à animer la fin de la partie… Jusqu’à ce but de Noah Nartey dans le temps additionnel (90e+1). Mais la réalisation du milieu danois fut finalement annulée pour une déviation du bras par Nicolás Tagliafico. Pire encore, Lyon concédait un dernier but dans les dernières secondes, sur ce sublime piqué du gauche de Folarin Balogun (90e+10, 1-3). Lyon s’incline donc pour la 4e fois de la saison en championnat et manque l’occasion de monter sur le podium de la Ligue 1. En face, l’AS Monaco regagne pour la première fois en L1 depuis la 5e journée contre le RC Lens et passe 8e.

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— L’homme du match : Matthis Abline (7,5) : le meilleur Monégasque sur la pelouse du Groupama Stadium. Buteur opportuniste pour remettre les siens dans la rencontre (23e), l’ancien Nantais a multiplié les différences individuelles, les appels et les efforts sans ballon. C’est également lui qui initie l’action du deuxième but grâce à un excellent travail (71e). Il a pratiquement tout fait ce dimanche soir, avec une générosité remarquable, même lorsque son équipe n’avait pas le ballon. Une prestation particulièrement aboutie. Remplacé par Edan Diop (81e).

Olympique Lyonnais

- Greif (4): le portier lyonnais a fait son maximum pour maintenir les siens dans la rencontre. Sollicité à six reprises par les Monégasques, le Slovaque a réalisé trois arrêts, se montrant vigilant sur les tentatives adverses. Il a toutefois dû s’incliner à trois reprises, sur des situations où sa marge d’intervention était particulièrement réduite. Difficile de lui imputer la responsabilité des deux buts encaissés ce soir.

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- Kluivert (4): positionné en latéral gauche sur les phases offensives, le Néerlandais venait former une défense à trois lorsque Monaco avait le ballon. Joueur ayant touché le plus de ballons dans cette rencontre (97), il n’a pourtant pas su faire bon usage de cette omniprésence. Trop statique dans la construction et imprécis dans ses transmissions, le défenseur lyonnais a rarement réussi à donner du rythme aux offensives rhodaniennes. Il a également multiplié les prises de risque mal maîtrisées balle au pied, rendant trop facilement le cuir aux Monégasques. Une prestation bien trop neutre au regard de son implication dans le jeu.

- Bacher (4): l’Autrichien n’a clairement pas été à son avantage défensivement ce soir. Régulièrement éliminé par les offensifs monégasques, il a également affiché quelques lacunes dans la lecture des trajectoires aériennes. Avec aucun duel remporté et seulement quatre ballons récupérés, il n’a jamais vraiment dégagé la solidité attendue dans son registre. Une prestation bien trop tendre défensivement. Il est remplacé par Nicolás Tagliafico (79e).

- Niakhaté (5,5): véritable rampe de lancement des offensives lyonnaises, le défenseur sénégalais s’est montré particulièrement propre à la relance avec 96 % de passes réussies. Deuxième joueur de la rencontre à avoir touché le plus de ballons, il a occupé un rôle prépondérant dans la construction du jeu rhodanien. Impérial dans ses duels, tous remportés, il a également fait parler sa solidité défensive avec neuf récupérations, une interception et deux dégagements précieux dans les moments chauds. Une prestation sérieuse et rassurante du patron de la charnière lyonnaise.

- Athekame (4,5): le latéral droit lyonnais n’a pas manqué d’envie, multipliant les montées dans son couloir pour tenter d’apporter le surnombre offensivement. Mais le Suisse a affiché un déchet technique inhabituel, perdant énormément de ballons sur des transmissions imprécises ou des tentatives de dribble trop ambitieuses. Bien loin de ses standards dans l’utilisation du ballon, il n’a jamais vraiment réussi à concrétiser ses bonnes intentions offensives. C’est finalement dans le registre défensif qu’il s’est montré le plus précieux, avec notamment sept duels remportés.

- Tessmann (5,5): l’Américain a pleinement fait parler ses qualités physiques dans la bataille de l’entrejeu. Très présent dans le combat, le milieu lyonnais a constamment cherché à perturber la progression des Monégasques, imposant son impact athlétique dans les duels. Il a d’ailleurs remporté l’intégralité de ses duels, tout en compilant quatre récupérations et deux dégagements. Une prestation sérieuse dans son registre, avec beaucoup d’engagement et une activité défensive précieuse pour les siens.

- Tolisso (5): le capitaine lyonnais s’est montré intéressant par séquences, notamment lorsque les siens avaient la maîtrise du ballon. Véritable trait d’union entre la défense et l’attaque, le champion du monde 2018 n’a pas ménagé ses efforts, multipliant les projections vers l’avant et les replis défensifs. Précieux dans les premières relances, il a également répondu présent dans la bataille du milieu de terrain, avec quatre duels remportés sur cinq et cinq ballons récupérés dans le camp adverse. Une grosse débauche d’énergie qui n’a toutefois pas suffi à faire basculer la rencontre en faveur des Lyonnais.

- Abner (4,5): positionné dans un rôle de piston gauche, le Brésilien a régulièrement dézoné pour venir former un milieu à trois dans le cœur du jeu. Précieux dans la construction lyonnaise avec 100 % de passes réussies, il s’est notamment illustré en délivrant une passe décisive à Nakamura sur l’ouverture du score. Très présent offensivement, il a cependant parfois manqué de spontanéité et de justesse dans ses choix aux abords de la surface adverse. Défensivement, le latéral lyonnais n’a pas ménagé ses efforts pour contenir les offensives monégasques, remportant l’intégralité de ses duels aériens et récupérant trois ballons. Une prestation globalement intéressante dans ce registre hybride.

- Merah (4): positionné dans un rôle de faux numéro neuf, en soutien des deux offensifs lyonnais, il s’est montré plutôt intéressant en première période. Très mobile, il n’a pas hésité à dézoner pour participer à la construction du jeu et offrir des solutions à ses partenaires. Mais son influence s’est considérablement réduite au retour des vestiaires, lorsque Monaco a pris davantage de maîtrise dans le jeu. De moins en moins trouvé par ses coéquipiers, il a progressivement disparu des débats, sans véritablement peser sur les offensives lyonnaises. Il est remplacé par Gomes Rodriguez (74e).

- Nuamah (3,5): une soirée particulièrement compliquée pour l’ailier ghanéen. Malgré de nombreux appels, il n’a jamais vraiment réussi à prendre à défaut la défense monégasque, qui a régulièrement pris le dessus sur lui dans les duels. Peu tranchant dans ses tentatives de dribble, il a cruellement manqué de percussion en pointe. Joueur lyonnais ayant touché le moins de ballons, il n’a finalement que très peu pesé sur les débats. Il est remplacé par Boudache (74e).

- Nakamura (6): incontestablement le Lyonnais le plus en vue offensivement ce soir. Le Japonais a rapidement fait parler sa qualité de percussion en repiquant depuis son couloir gauche sur son pied droit pour décocher une frappe croisée à ras de terre, ne laissant aucune chance au portier monégasque (1-0, 15e). Très souvent trouvé dans la surface adverse, il a multiplié les différences balle au pied et s’est montré particulièrement juste dans ses transmissions, malgré quelques centres manquant de précision. Un véritable poison pour la défense monégasque en première période. Il a toutefois eu beaucoup plus de mal à s’exprimer au retour des vestiaires, lorsque Monaco a confisqué le ballon. Il est remplacé par Nartey (86e). L’entrant pensait même égaliser dans le temps additionnel de la rencontre, mais son ballon est finalement dévié par une main de Tagliafico. Son but a donc été logiquement refusé.

Monaco

- Hradecky (5) : une soirée relativement tranquille pour le portier monégasque, qui n’a pas vraiment été mis à contribution par les attaquants lyonnais. Battu par Nakamura (15e), le Finlandais a ensuite fait preuve de sérieux dans ses interventions et n’a pas dégagé de fébrilité particulière. Un match propre, sans avoir eu besoin de sortir le grand jeu.

- Sané (5) : le défenseur sénégalais a rapidement fait parler ses qualités athlétiques, notamment en prenant le dessus sur Nakamura dans un duel de vitesse (7e). Parfois un peu trop agressif dans ses interventions, l’ancien Messin a été impliqué dans deux situations litigieuses dans sa surface (59e, 68e). On a le sentiment qu’il a parfois du mal à se canaliser dans ses interventions. Il a néanmoins répondu présent dans le combat.

- Dier (6,5) : le patron de la défense monégasque ce dimanche soir. Auteur d’une excellente intervention devant Nuamah (9e), l’international anglais a dégagé beaucoup de sérénité dans ses interventions et une grosse prestance au moment de ses interventions. Il n’a pas non plus hésité à porter le ballon pour faire avancer son bloc lorsque les espaces se présentaient. Précieux par son expérience et sa lecture du jeu. Il a été très précieux pour organiser l’animation défensive aussi.

- Teze (5) : positionné dans la défense à trois de Filipe Luís, le Néerlandais a régulièrement apporté son soutien offensif. Son centre est notamment à l’origine de l’égalisation de Matthis Abline (23e). Il s’est également essayé à deux reprises de loin (50e, 64e). Une prestation intéressante, avec beaucoup d’initiatives et une belle complémentarité avec ses partenaires en défense. Mais, il a parfois des sauts de concentration qui peuvent coûter cher à ses partenaires.

- Vanderson (6) : particulièrement actif dans son couloir droit, le Brésilien n’a pas ménagé ses efforts dans ce rôle de piston. Dangereux par ses projections et ses centres, il a régulièrement mis en difficulté la défense lyonnaise. Récompensé de ses efforts en inscrivant le deuxième but monégasque après un joli crochet devant Kluivert (71e). Il a essayé constamment de presser le porteur du ballon et n’a pas ménagé ses efforts sans ballon. Remplacé par Nazinho (77e).

- Zakaria (5,5) : le capitaine monégasque a réalisé une prestation convaincante dans l’entrejeu. Précieux dans les duels, l’international suisse a coupé plusieurs lignes de passe lyonnaises et a apporté un bel équilibre au milieu de terrain. Sans forcément se montrer particulièrement entreprenant avec le ballon, il a parfaitement rempli son rôle aux côtés de Lamine Camara. Et surtout, il arrive toujours intelligemment à combler les espaces dans ce système à trois défenseurs. Précieux dans ce rôle.

- Lamine Camara (6): de retour dans le onze après avoir manqué le déplacement en Écosse, le Sénégalais a fait beaucoup de bien à l’entrejeu monégasque. Juste techniquement et généreux dans l’effort, il a distillé plusieurs belles passes, à l’image de son superbe changement d’aile pour Vanderson (31e). Une belle activité et beaucoup de disponibilité pour ses partenaires. Encore très précieux techniquement dans l’entrejeu. On comprend pourquoi il semble si indispensable dans le jeu avec ballon de l’ASM.

- Mawissa (5) : installé dans le couloir gauche, le Français a livré une prestation assez discrète. Il a notamment été pris de vitesse par Athekame sur une situation dangereuse en première période (19e). Globalement sérieux dans son travail défensif, il aurait néanmoins pu apporter davantage offensivement, surtout en comparaison de l’activité de Vanderson dans le couloir opposé. Mais il a fait le job.

- Minamino (5,5) : régulièrement trouvé entre les lignes, l’international japonais a proposé des choses intéressantes dans les petits espaces. Auteur d’un joli enchaînement technique conclu par une frappe au-dessus (48e), il a surtout délivré la passe décisive pour Vanderson (71e). Sans avoir été exceptionnel dans l’animation offensive, il a su se montrer décisif au bon moment. Il arrive par son placement a créé des problèmes à la défense lyonnaise. Mais on aimerait le voir plus ambitieux avec le ballon. Remplacé par Soubeir (85e).

- Abline (7,5) : le meilleur Monégasque sur la pelouse du Groupama Stadium. Buteur opportuniste pour remettre les siens dans la rencontre (23e), l’ancien Nantais a multiplié les différences individuelles, les appels et les efforts sans ballon. C’est également lui qui initie l’action du deuxième but grâce à un excellent travail (71e). Il a pratiquement tout fait ce dimanche soir, avec une générosité remarquable, même lorsque son équipe n’avait pas le ballon. Une prestation particulièrement aboutie. Remplacé par Diop (81e).

- Balogun (6) : titulaire pour la première fois de la saison en Ligue 1, l’international américain a été relativement discret à la pointe de l’attaque monégasque. Malgré une tentative contrée par Bacher au retour des vestiaires (52e), il n’avait pas suffisamment pesé sur la défense lyonnaise. Du moins, jusqu’à la dernière seconde. Car sur la dernière offensive monégasque, il surgit avec une explosivité folle avant de finir d’un petit piqué. Un geste de grande classe de la part de l’Américain qui embellit et fait du bien pour la confiance.