Yoane Wissa : « rejoindre la Premier League ? C'est un rêve qui se réalise »

La suite après cette publicité

Foot Mercato : des débuts à Châteauroux, un transfert à Angers où vous êtes prêté 2 fois (Laval, Ajaccio) avant de débarquer à Lorient. Aujourd'hui, vous abordez un nouveau défi à Brentford, comment jugez-vous votre trajectoire à 24 ans ?

Yoane Wissa : c’est une trajectoire de carrière un peu particulière c’est sûr... après c'est surtout le chemin d’un footballeur acharné, de quelqu'un qui a envie d’avancer, qui n’a pas envie de stagner. Voilà, en réalité ça montre surtout le fait qu'il ne faut pas avoir peur du défi et je suis très fier de ce parcours.

FM : que retenez-vous de votre passage à Lorient (janvier 2018 à août 2021) ?

Y.W : Lorient ça était une expérience en deux temps parce que la première année quand j’arrive, elle est un peu compliquée, je joue un peu moins donc il y a moins cette notion de plaisir (ndlr : 4 buts et 1 passe décisive en 15 matches de L2). Ensuite, la deuxième année quand le coach (Christophe) Pélissier vient, il me redonne directement confiance (ndlr : 6 buts et 5 passes décisives en 36 matches de L2), je reprends ce plaisir et on a la chance de monter en Ligue 1 (ndlr : champion de L2 lors de la saison 2019-2020) donc c’est forcément une très belle expérience et je pense que j’ai vraiment progressé cette année là notamment (ndlr : 15 buts et 4 passes décisives en 28 matches de L2). Avec lui j’ai progressé directement, il y avait des notions de jeu que je n’avais pas assimilé avant et c’est progressivement devenu naturel sous ses ordres donc c’est super cool. Et puis la Ligue 1 forcément, la pression, le maintien, tout ça a rendu la chose encore plus forte. En tout cas, une très belle expérience c’est certain.

FM : quel rôle avez-vous joué dans cette course au maintien ?

Y.W : malgré cette course au maintien, j’avais retrouvé beaucoup de confiance, je faisais aussi partie entre guillemets des cadres donc forcément il fallait endosser un rôle qui était fort et c’est ce rôle là que le coach m’avait donné, ce sont des grosses responsabilités mais qui donnent de la confiance. Moi de mon côté, je me devais de lui rendre cette confiance et même si il y a eu une adaptation assez difficile les 6 premiers mois (ndlr : 20ème de L1 avant la victoire 3-2 contre le PSG lors de la 22ème journée), la deuxième partie de saison, le coach nous a réaffirmé cette confiance en nous disant qu’il ne fallait pas appréhender cette fin de saison avec de la peur et l’issue au final a été positive (ndlr : 16ème de L1, à seulement deux points des barrages pour le maintien).

Brentford ? Une suite logique pour Yoane Wissa

FM : pouvez-vous nous expliquer ce choix de rejoindre Brentford ? Aviez-vous d’autres pistes ?

Y.W : c’était Brentford la priorité après oui il y a eu des discussions avec d’autres clubs mais c’est Brentford l’équipe qui me voulait vraiment, l’équipe qui m’a montré le plus d’affinité et de projet surtout. Le projet était au centre de mon choix et je suis content aujourd’hui d’être ici.

FM : comment s’est faite l’opération ?

Y.W : Brentford ? Ça faisait un an et demi que je parlais avec eux, j’étais en très très forte discussion avec eux, ils continuaient à me suivre, ils ont voulu me faire venir plusieurs fois mais à chaque fois ça ne pouvait pas se faire pour plusieurs raisons, et cet été voilà c’était vraiment une suite logique parce que toute la saison, ils ont continué à me suivre, à parler avec mon représentant (ndlr : KDS Football Management) donc vraiment, c’était une suite logique. J’étais vraiment un joueur qu’ils voulaient, ils me l’ont fait comprendre et ils ont tout fait pour m’avoir.

FM : ce départ outre-Manche constitue pour vous une première expérience à l'étranger, comment appréhendez-vous ce nouveau défi avec le promu Brentford ?

Y.W : rejoindre la Premier League... C’est un rêve qui se réalise avant tout. C’est vraiment ça dans ma tête après c’est vrai que c’est un autre football, une autre mentalité et faut vite s’adapter. Ce qui est très difficile je pense ici c’est qu’il faut vite s’améliorer dans le jeu mais sans pour autant se dénaturer ou changer sa façon de jouer ou même modifier sa façon de voir le football. En tout cas, je prend ce défi avec beaucoup de confiance, beaucoup de légèreté et beaucoup de travail pour continuer à avancer et surtout ne pas m’arrêter la.

FM : racontez-nous vos premiers pas chez les Bees ? L’adaptation, la ville, vos coéquipiers ?

Y.W : honnêtement, j ’ai connu une adaptation saine, après quand je suis arrivé j’ai été en quarantaine pendant cinq jours donc forcément je suis resté à l’hôtel. Du coup après ça, j’ai dû m’entrainer tout seul pendant environ cinq ou six jours donc c’est un contexte un peu particulier quand on fait ses débuts mais après ça quand j’ai pu intégrer le groupe, l’intégration a été très positive, déjà avec les français ça aide... (rires) Bryan Mbeumo était déjà au club et puis j’ai eu la chance de tomber sur une équipe saine, qui n’a pas peur de venir voir les gens. Sportivement la confiance est venue rapidement aussi parce que le premier match on a gagné (ndlr : victoire 2-0 contre Arsenal lors de la première journée de Premier League) et puis dès le deuxième match, j’ai pu faire ma première apparition (ndlr : entré en jeu à la 74ème minute contre Crystal Palace) et puis hier marquer mon premier but (ndlr : mardi 24 août lors de la victoire 3-1 contre Forest Green en League Cup), donc tout est bien lancé (ndlr : avec une victoire et un nul, Brentford est 8ème de Premier League avant son déplacement, ce samedi, à Villa Park).

FM : vous avez sans doute déjà pu échanger avec le coach Thomas Frank. Quelles sont ses attentes à votre encontre ?

Y.W : on a déjà échangé oui et forcément il attend de moi.. bah déjà d’être bon (rires) mais oui il a des demandes et de fortes exigences que ce soit dans le style de jeu ou sur le pressing au niveau collectif et individuel donc voilà maintenant ce sera à moi de faire le maximum pour m’adapter à l’équipe et montrer rapidement ce que je peux apporter. En tout cas, il attend de moi cette polyvalence sur le front de l’attaque, être capable de jouer dans plusieurs rôles, ça c’est une certitude maintenant pour moi le plus important c’est d’enchaîner et de lui montrer que je suis quelqu’un sur qui il peut compter.

Après Brentford ? « Aller voir le plus haut possible ! »

FM : quelles sont vos ambitions à titre collectif et individuel ?

Y.W : vous savez pour Brentford, le premier objectif c’est de se maintenir, se maintenir le plus rapidement possible et ensuite de voir le plus haut possible mais honnêtement si on se maintient à la dernière journée je signe tout de suite. Après moi, à titre individuel, ce qui compte avant tout c’est de participer au plus de matches possible et évidemment marquer le plus de buts possible. Être décisif, je ne pense qu’à ça, je m’endors en pensant à ça et j’espère qu’avec cet état d’esprit, cette motivation... j’espère vraiment gagner beaucoup de matches ici.

FM : vous avez retrouvé un compatriote Bryan Mbeumo au sein de l’effectif, cela-a-t-il motivé votre choix ? Quelles sont vos relations ?

Y.W : Bryan Mbeumo ? Je ne le connaissais pas particulièrement, j’avais juste joué contre lui mais je ne le connaissais pas personnellement et je ne peux pas dire que c’est lui qui a motivé mon choix parce que ça reste avant tout un choix personnel mais ce qui est sûr, c’est que je suis très content de partager la même équipe que lui, c’est un très bon joueur.

FM : quel est votre regard sur la Premier League ? En quoi est-ce un championnat différent de celui de la Ligue 1 ?

Y.W : la différence entre la Ligue 1 et la Premier League ? Je pense que c’est le rythme, le rythme est vraiment différent, en tout cas de ce que j’ai commencé à voir, ici, il n’y a pas de temps faibles, il n’y a pas de 'on pose le jeu' (rires), il n’y a pas de tout ça, il n’y a pas de tactique forcément… du moins sur les matches que j’ai vu, après voilà c’est vraiment tout à fond, tout à fond et… tout à fond. Donc pour moi l’adaptation se situe surtout la mais comme je dis, c’est vraiment de ramener ma pierre à l’édifice, essayer peut être même de ramener un peu plus de calme à l’équipe et surtout marquer des buts mais en tout cas sur les premières minutes que j’ai vu, c’est vrai qu’ici le football est surtout basé sur les transitions, c’est un jeu de transition.

FM : une première apparition contre Crystal Palace en championnat lors de la deuxième journée avant de connaître votre première titularisation face à Forest Green en Coupe de la Ligue anglaise et quel match avec un but pour votre première...

Y.W : un but oui et je suis à l'origine sur le deuxième (but) de mon équipe. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien surtout que je n’ai pas fait de matches amicaux et donc oui j’avais à coeur de montrer que j’étais dans le rythme malgré ça, parce que c’était ça aussi le combat d’hier (ndlr : mardi 24 août 2021), c’était de montrer que j’étais dans le rythme, que je suis toujours là et que je veux avancer avec le groupe.

FM : vous sortez de deux très belles saisons avec Lorient, vous allez donc entamer ce nouveau challenge, si on se projette légèrement quels sont vos objectifs pour la suite de votre carrière ?

Y.W : mon ambition... Aller voir le plus haut possible. Ouvertement, les clubs savent que je veux aller voir le plus haut possible, je n’ai pas de limites et les clubs aussi ont à coeur de m’emmener le plus haut possible. Forcément, tout le monde veut y aller mais il ne faut pas avoir peur de vouloir viser des choses comme ça, donc pas de questions à se poser, si j’ai la possibilité d’aller plus haut, j’irai. Brentford une étape ? Oui.

FM : vous avez fait vos début en octobre dernier avec le Congo (ndlr : 2 sélections, 1 but), quelles sont vos ambitions avec la sélection ?

Y.W : l'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde, se qualifier pour la Coupe du Monde. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas y aller pour la prochaine sélection parce que les clubs de Premier League ont décidé de ne pas libérer les joueurs parce qu’avec le contexte sanitaire bah c’est zone rouge pour le quai... mais oui objectif coupe du monde forcément et puis aussi de refaire la CAN parce que là on est pas qualifié pour la prochaine édition malheureusement...

FM : vous partez en Premier League au moment où la Ligue 1 connaît un transfert historique dans son championnat... Quel est votre regard sur Lionel Messi ? Que pensez-vous de son arrivée ?

Y.W : c’est une très très belle arrivée après celle de Neymar, l’éclosion de Mbappé, ça rajoute beaucoup plus de regards et puis surtout ça va montrer que la Ligue 1 est un très très bon championnat. C’est surtout ça parce que ces derniers temps les gens ont du mal à regarder la Ligue 1 et grâce à des joueurs comme ça…. Et même en Ligue des Champions j’espère qu’ils vont faire le nécessaire pour monter le blason de la Ligue 1 parce qu’il n’y a pas que le PSG en Ligue 1, il y a d’autres clubs qui se battent. Regardez nous l’année dernière, on fait un bon match au Parc (ndlr : défaite 2-0 le 16 décembre dernier lors de la 15ème journée) et on bat le PSG chez nous (ndlr : victoire 3-2 le 31 janvier dernier lors de la 22ème journée avec un but de Yoane Wissa), voilà comme quoi ça montre que c’est une ligue attractive. En tout cas, ça fait du bien de voir des joueurs comme Lionel Messi en Ligue 1, ça va faire du bien à tout le monde je pense.

FM : vous laissez également derrière vous votre petit frère Eli Wissa qui reste en Ligue 1, à l'Olympique Lyonnais. Il pourrait profiter de la confiance accordée par le nouveau coach Peter Bosz aux jeunes. Pouvez-vous nous dire un mot sur Eli ?

Y.W : il est satisfait, il est content, il est entré dans le groupe professionnel, le coach était content de lui voilà maintenant c’est à lui de montrer qu’il a le niveau pour monter le plus rapidement possible mais je n’en doute pas, j’espère qu’il fera le nécessaire pour y accéder mais de toute façon, les qualités il les a et puis surtout il est dans un club qui permet ça, qui a cette attractivité pour les jeunes, en tout cas je suis confiant et j’espère que ça va le faire pour lui.