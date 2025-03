Le Real Madrid tire la sonnette d’alarme avec Kylian Mbappé

« Jouer contre la défense de l’Atlético n’est pas si facile. On a eu une bonne occasion entre eux deux, ils ont travaillé dur et se sont battus. Ils n’ont pas montré la qualité qu’ils ont, mais ils auront l’occasion de le faire (…) Cela aurait pu arriver dans les dernières minutes (l’occasion de but en fin de match des deux joueurs, ndlr), évidemment cela nous a donné plus de tranquillité. Nous sommes satisfaits de cette action. C’est un adversaire très difficile et nous avons le temps nécessaire pour bien nous préparer ». Carlo Ancelotti avait beau sortir les plus belles excuses pour défendre les prestations de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr lors de ce derby madrilène, elles ne convaincront pas grand monde…

Et la presse espagnole s’en prend surtout au Français, bien plus qu’au Brésilien. Les analyses livrées dans les journaux, les radios et les TV espagnoles sont particulièrement dures, et beaucoup comparent ce Mbappé à celui du début de la saison. Il faut dire qu’il n’y a pas que face aux Colchoneros que le Bondynois n’a pas brillé. Face à Girona et au Betis en Liga, il était aussi plutôt passé à côté.

Le Real Madrid s’inquiète

Une inquiétude qui commence à s’installer chez les fans et les médias, mais aussi au sein du club, comme le révèle Marca. Le journal madrilène explique que la mission prioritaire de ces prochains jours pour le staff de Carlo Ancelotti est de retrouver le meilleur Mbappé. Le média évoque un Mbappé « déconnecté », juste quand l’équipe a le plus besoin de lui. Carlo Ancelotti a même parlé en privé avec le Français, et l’Italien attend du numéro 9 qu’il soit le killer de l’équipe.

Ancelotti en attend plus, et va donc tout faire pour permettre au joueur de retrouver son niveau du début du mois de février. Au delà de son niveau, il y a aussi certains gestes et expressions sur le terrain qui inquiètent. Le journal rajoute que certaines actions sont mal passées auprès des fans hier, notamment lorsqu’il ne faisait pas d’efforts à la récupération après avoir perdu le ballon. Le Real Madrid va donc épauler Mbappé pour éviter de laisser la crise s’installer, mais c’est surtout le principal concerné qui va devoir prendre les choses en main…