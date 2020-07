Real Madrid : Thibaut Courtois répond aux Catalans

Deux ans après son arrivée au Real Madrid, Thibaut Courtois (28 ans) a remporté son deuxième titre de champion d’Espagne après celui glané avec l’Atlético en 2013/2014. Personnage habitué aux sorties médiatiques remarquées, le Belge a voulu répondre aux critiques catalanes en réaction à ses propos tenus quelques semaines auparavant disant que la Casa Blanca allait être sacrée.

« Revenir du confinement après trois mois d’arrêt et gagner tous ces matches… J'ai reçu plus d'un message de Catalogne pour me dire de me taire pour avoir dit qu’on allait gagner (le championnat) et au final mon équipe l'a fait. Ils m’ont mal compris, il fallait terminer le championnat, mais j’avais entière confiance en mon équipe », a-t-il déclaré à l’issue du match.