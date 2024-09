Rodri Sánchez file au Qatar

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Rodri Sánchez, ailier droit espagnol de 24 ans du Real Betis, s’est officiellement envolé pour le Qatar où il s’est engagé avec Al-Arabi. «Le Real Betis et Al-Arabi SC parviennent à un accord pour le transfert de Rodri. L’attaquant quitte le club après plus de sept saisons sous nos couleurs; Le Club le remercie pour ses services et lui souhaite bonne chance dans les prochains défis professionnels», précise le communiqué du club espagnol.

Actuel club de Marco Verratti, Abdou Diallo ou encore Isaac Lihadji, Al-Arabi s’offre donc un nouveau renfort. De son côté, l’international Espoirs (18 sélections) va lui découvrir un nouveau challenge en Qatar Stars League. À noter qu’il s’agit d’un transfert définitif et que le montant de l’opération s’élève à 6,5 millions d’euros.