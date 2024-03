Al-Hilal : Jorge Jesus a trollé Neymar

Sous contrat avec Al-Hilal pour deux ans, Neymar (32 ans) n’est pas verni puisqu’il n’a pu jouer que cinq matches avec la formation saoudienne avant de se blesser gravement au genou. Attendu sur les terrains l’automne prochain, le Brésilien a quand même eu le temps de faire connaissance avec son entraîneur, Jorge Jesus. Et visiblement, le Portugais a aimé taquiner le Brésilien selon une anecdote racontée par le coéquipier et compatriote du Ney, Michael, dans des propos relayés par A Bola.

« Parfois, Jorge Jesus "sort de ses gonds", mais il est très drôle. Personne ne peut lui dire quoi que ce soit parce qu’il est très drôle. (…) Une fois, il a dit à Neymar : « je vais t’apprendre à tirer les penalties. » Neymar avait déjà tiré un penalty, je crois lors d’un match de l’équipe nationale brésilienne, et Jesus lui a dit qu’il allait lui apprendre. Neymar a tiré le penalty et a dit : « tu veux apprendre au prêtre à dire la messe ? Je ne rate un penalty que lorsque je le veux ». tout cela pour plaisanter. Les personnes à côté de lui ont beaucoup ri, il est très drôle, mais il veut toujours aider. Vous connaissez ce grand-père ou ce père qui, dans son esprit, comprend qu’il doit vous aider pour la vie et pour l’avenir ? C’est Jorge Jesus. »