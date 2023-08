Accord entre le PSG et Al-Arabi pour le transfert de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, le PSG s’active sur le marché des transferts pour repartir enfin sur un nouveau cycle. La direction parisienne décidait alors de se séparer de certains joueurs qui ont souvent déçu. Dans ce sens, Lionel Messi filait du côté des USA et l’Inter Miami alors que Neymar était transféré du côté de l’Arabie saoudite, direction Al-Hilal pour un joli chèque de 90 millions d’euros. Mais voilà, un autre joueur commençait à devenir indésirable : Marco Verratti.

Très peu utilisé par Luis Enrique, le milieu italien, qui a pourtant prolongé jusqu’en 2026 il y a quelques mois seulement, était devenu indésirable cet été. Le PSG lui avait clairement fait comprendre qu’il n’entrait plus dans les plans de la direction. Conscient de la possibilité de perdre son milieu, le coach espagnol décidait donc de s’en passer sur ce début de saison et de construire sans lui.

Le PSG a trouvé un accord

Mais voilà, pour s’en séparer, le PSG devait trouver preneur sur un joueur âgé de 30 ans avec une belle côte. Les premières offres concrètes sont évidemment venues de l’Arabie saoudite, seul pays capable de s’aligner sur les exigences financières de Paris. Car en Europe, cela ne semblait pas se bousculer pour récupérer l’international italien. Et si de son côté, le joueur souhaitait évidemment rester en Europe (Chelsea avait semblé intéressé), son avenir devenait de plus en plus flou. Alors, le club qatari d’Al-Arabi a profité de la situation.

Selon nos informations, le PSG est tombé d’accord avec le club d’Al-Arabi pour le transfert de Marco Verratti. Le club qatari pousse désormais auprès du joueur pour le convaincre de quitter l’Europe direction le Qatar. Et selon nos indiscrétions, le club qui possède déjà Rafinha dans son club (transféré en provenance du PSG) est très confiant à l’idée de boucler l’arrivée de Marco Verratti dans les prochains jours. À noter que le président d’Al-Arabi est évidemment de la même famille que l’Emir propriétaire du PSG.

