Inter : Simone Inzaghi ne veut pas sous-estimer la Juventus

A la veille du Derby d’Italia opposant l’Inter Milan à la Juventus, le tacticien italien, Simone Inzaghi a tenu à donner son analyse avant cette mythique rencontre entre deux monstres du football italien, qui sont d’ailleurs qualifiés en quart de finale de leur compétition européenne respective. Un match avec une portée symbolique évidente : «On sait ce que ce match représente pour nous, le club et les supporters. Deux équipes qui vont bien et qui ont progressé en Europe vont s’affronter. Je m’attends à une vraie course avec de l’agressivité et de l’intensité, comme tous les derbies italiens », a alors déclaré l’entraîneur des Nerazzurri.

Les Turinois et les Milanais vont s’affronter trois fois dans les prochaines semaines. En plus de la rencontre de championnat dimanche soir, les deux clubs italiens se défieront en demi-finale de la Coppa. Et si les Bianconeri rencontrent des difficultés avec la justice, Inzaghi ne veut pas perdred de vue la forme actuelle de la Vieille Dame : «Nous considérons la Juventus comme une équipe importante, nous la respectons et nous l’avons défiée la saison dernière lors de finales très serrées. Nous aurons encore deux matches de Coppa Italia contre eux et nous savons à quel point le mental est important dans certains matchs. Nous verrons ce qui se passera au niveau de la justice, espérons simplement que tout sera défini au plus vite car il y a un besoin de clarté. Je n’en dirai pas plus car ils jugeront les instances compétentes», a ensuite conclu Inzaghi.

