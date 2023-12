JT Foot Mercato : Manchester City pique sa crise !

Le début de la crise à Manchester City !

Après un formidable triplé la saison dernière, les Skyblues connaissent un début de saison un peu plus délicat. Face au Aston Villa d’Unai Emery hier, Manchester City est tombé, défaite 1-0. Un revers de plus face à l’une des équipes sensations de cette saison en Premier League. Les Skyblues viennent d’enchaîner un quatrième match sans succès en Premier League, trois matchs nuls et une défaite. Résultat, la bande à Pep Guardiola est 4ème ce jeudi à 6 points du leader Arsenal. Kevin De Bruyne est certainement l’une des raisons de la mauvaise passe des Cityzens. Absent depuis août, le maître à jouer des Skyblues ne devait pas faire son retour avant début 2024, lui qui a rechuté lors du premier match de la saison après s’être blessé à la cuisse durant la finale de Ligue des Champions face à l’Inter. Son absence s’est cruellement fait ressentir, mais heureusement pour Guardiola, une bonne nouvelle est arrivée. KDB a été inclus dans la liste des joueurs retenus par Manchester City pour disputer la Coupe du Monde des Clubs qui aura lieu en décembre, en Arabie saoudite. Un retour qui devrait faire du bien aux troupes mancuniennes. À noter d’ailleurs qu’un journal saoudien a révélé qu’une première offre a été envoyée à l’international belge. Et elle provient du surprenant club de Al-Qadsiah, qui évolue en deuxième division saoudienne. Reste à savoir si cette offre XXL peut lui faire tourner la tête. Il est évidemment trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme. Malgré une élimination précoce en League Cup face à Newcastle, Manchester City peut encore refaire le triplé ! En conférence de presse, Pep Guardiola a d’ailleurs lâché une sacrée bombe si c’était le cas : « Si nous gagnons le triplé cette saison, je prendrai ma retraite. C’est certain. Je sais que c’est extrêmement difficile vu le nombre d’équipes incroyables qui ont été en Angleterre. Nous l’avons fait la saison dernière… Nous verrons notre niveau et la compétition elle-même dicte votre niveau, l’adversaire aussi. Mais en septembre, octobre et novembre, penser au titre ? Oubliez ça », a-t-il lâché.

La possible sentence de Paul Pogba connue

Mauvaise nouvelle pour Pogba ! Testée positive à la DHEA (la DHEA peut augmenter les niveaux de testostérone), la Pioche est depuis écartée du groupe professionnel de la Juventus et attend sa sentence. Le Tribunal antidopage s’est saisi de l’affaire et on sait désormais ce que le parquet réclame à l’encontre du joueur. Alors qu’on évoquait une suspension de deux ans, le parquet antidopage, après son enquête, a décidé de réclamer une sanction de 4 ans selon les informations de Tuttosport. Une terrible nouvelle pour le joueur âgé de 30 ans. Reste désormais à savoir comment le Français va se défendre dans ce dossier pour pouvoir réduire considérablement cette sanction. Pour rappel, la Vieille Dame aura le droit de résilier le contrat de l’ancien joueur de Manchester United ou de le payer au salaire minimum pendant cette période de suspension une fois la sanction connue.

Vers un départ de Rayan Cherki ?

Retour sur l’Olympico entre l’OM et l’OL qui a enfin pu se jouer hier, sans violence. Match qui finalement n’a pas vraiment eu lieu, du moins en termes de suspens. Dans ce naufrage collectif des Lyonnais, battus 3-0, Rayan Cherki a livré une nouvelle prestation indigeste. Coupable de la perte de balle sur le premier but marseillais, Cherki, qui pensait qu’il y avait une faute sur lui, a arrêté de jouer. L’attitude du Lyonnais est fortement remise en cause. S’il brille avec les Espoirs de Thierry Henry, c’est le jour et la nuit lorsqu’il porte le maillot de son club formateur. À un an et demi de la fin de son contrat, Rayan Cherki ne sera pas retenu. Selon nos informations, la porte n’est pas fermée pour le joueur de 20 ans, dont le prix de départ atteint environ 20 millions d’euros. D’autres sources, elles, nous assurent que Lyon espère récolter un peu plus avec son joueur. Mais la piteuse performance du joueur ne devrait pas aider l’OL à valoriser au mieux son joyau. Pour le moment, ça ne se bouscule pas encore vraiment pour lui. L’été dernier, Chelsea et West Ham étaient intéressés. L’hiver dernier, c’est le PSG qui avait tâté le terrain sans forcément aller plus loin. Nul doute que les prochains mois à venir seront décisifs pour Rayan Cherki, à qui rien n’est pardonné.