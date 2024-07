Bordeaux : le groupe Fenway Sports sort du silence

Voilà un véritable coup de massue que viennent de subir les Girondins de Bordeaux. Rétrogradé en National 1 après son passage devant la DNCG, le club bordelais avait fait appel et pensait pouvoir s’en sortir après être entrés en négociations avec Fenway Sports Group (qui possède Liverpool et deux franchises de sports américains). Sauf que le FCGB a annoncé ce matin que le groupe américain s’était retiré des négociations. Un triste retournement de situation confirmé à l’instant par le groupe américain sur ses médias sociaux.

La suite après cette publicité

«À l’issue de discussions approfondies et constructives avec toutes les parties prenantes, Fenway Sports Group a pris la décision de ne pas poursuivre l’acquisition du FC Girondins de Bordeaux. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude envers le Président et les membres de la DNCG qui nous ont donné l’opportunité de les rencontrer, et remercions l’ensemble de nos interlocuteurs, au sein du FC Girondins de Bordeaux et au-delà, pour leur collaboration au cours des dernières semaines lorsque nous cherchions une solution. Malgré notre déception de ne pas avoir réussi à trouver une issue viable, nous souhaitons le meilleur futur possible au Club et à ses supporters», indique le groupe, propriétaire de Liverpool. L’avenir de Bordeaux, qui doit passer en appel devant la DNCG entre le 22 et le 24 juillet, s’assombrit…