L’Europe met une pression monstrueuse au PSG, un club inattendu saute sur l’affaire en or Salah

Pression maximale sur le PSG

C’est le retour de la Ligue des Champions avec de très gros chocs en perspective ! Le journal L’Équipe dédie sa Une ce mardi matin à deux de nos clubs français qui se déplacent chez des adversaires prestigieux. Focus pour le moment sur le PSG qui joue une partie de son avenir européen ce soir face au Bayern Munich. Pour le quotidien français, il est l’heure pour le club parisien de «grandir». Vingt-cinquièmes du classement provisoire, les hommes de Luis Enrique sont virtuellement éliminés. Une nouvelle contre-performance ce soir compliquerait un peu plus la situation pour des Parisiens qui vont encore devoir se déplacer sur la pelouse de Manchester City. Pour le journal régional Le Parisien, Bradley Barcola fait partie des hommes attendus ce soir à Munich. Histoire de rajouter un peu de pression au club parisien, La Gazzetta dello Sport estime que c’est «l’ultime chance» pour les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

Vers un duo Osimhen-Salah ?

En Angleterre, la bombe Mohamed Salah fait grand bruit ! Le Daily Express fait dans le jeu de mots en reprenant sa déclaration sulfureuse avec le nom du joueur dans le texte. «Je suis plus en dehors qu’en dedans», peut-on lire. Pour ceux qui sont passés à côté, la star de Liverpool a posé un ultimatum à son club, indiquant ouvertement qu’il n’avait toujours pas reçu d’offre alors qu’il sera libre de discuter avec n’importe quel club en janvier prochain. L’information fait aussi la Une du Mirror alors que chez les supporters des Reds, on ne souhaite qu’une chose, voir la légende Mo Salah prolonger. En cas de départ, Fotomaç indique sur sa Une que Galatasaray est très intéressé. Après Victor Osimhen l’été dernier, le club turc espère frapper un autre gros coup avec Salah. Il a été indiqué que les contacts se sont accélérés pour l’Égyptien, affaire à suivre.

La blessure de Vinicius met l’Espagne en PLS

Le Real Madrid pleure tout simplement la perte de Vinicius Jr. Le journal Sport met en avant un Vinicius Jr «cassé». Touché au biceps fémoral de la jambe gauche lors de la victoire contre Leganés, le Brésilien sera absent au moins 3 semaines. «Sans Vini» pour aborder une fin d’année délicate, signale Mundo Deportivo dans son encart. Ce sera bien entendu «encore plus difficile», fait remarquer le journal AS sur sa Une. Dans un premier temps, l’option évidente semble de faire jouer Brahim Díaz à sa place rappelle le média. Sauf que lors du dernier match, Mbappé a évolué à gauche. Un poste que le Français apprécie plus que celui de numéro 9. Une chose est sûre, le Kyks aura encore plus de pression avec l’absence du Brésilien.